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РИА Новости

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк".
Источник изображения: © Минобороны России

Ракета "Союз-2.1в" вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Стартовавшая в пятницу с космодрома Плесецк ракета "Союз-2.1в" успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", – приводит РИА Новости сообщение министерства.

Радио Sputnik сообщало, что Китай отправил на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
Плесецк
Союз-2 РН
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