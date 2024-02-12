Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ

Ракета "Союз-2.1в" вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Стартовавшая в пятницу с космодрома Плесецк ракета "Союз-2.1в" успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", – приводит РИА Новости сообщение министерства.

Радио Sputnik сообщало, что Китай отправил на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ.