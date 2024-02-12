FT: ВСУ оказались в критической ситуации из-за неготовности Запада оказать помощь

У Вашингтона закончились деньги на финансирование новых контрактов на поставки вооружений для Украины, сказал представитель Минобороны США

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Украина сталкивается с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов в условиях критической обстановки на передовой из-за отсутствия обещанной помощи со стороны Запада. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных экспертов.

"Для украинцев на передовой сложилась отчаянная ситуация, гораздо худшая, чем они говорят", - заявил изданию дипломат НАТО высокого ранга. Подобное положение, нормирование Вооруженными силами Украины снарядов, обусловлены, по данным FT, "фактической приостановкой большинства поставок вооружений из США, а также неспособностью ЕС быстро наращивать производство".

Задержка помощи со стороны Конгресса грозит "разорвать шланг" поставок Киеву, приводит FT слова военного чиновника США. "Это на самом деле очень серьезно", - сказал представитель Минобороны США, отметив, что у Вашингтона закончились деньги на финансирование новых контрактов на поставки вооружений для Украины. "Я считаю, что это очень мрачный сценарий", - заявил он. Пентагон особенно обеспокоен состоянием украинских систем ПВО и поставками боеприпасов, уточнил представитель.

По мнению высокопоставленного дипломата ЕС, украинцам будет трудно даже удержать нынешние позиции. И в данном случае "европейцам будет нелегко заменить США, это нереалистично", констатировал он.

Как сообщалось ранее, Евросоюзу понадобится еще около пяти лет на производство необходимого для помощи Украине и странам - членам сообщества оружия. По словам бывшего заместителя министра обороны Бельгии, генерал-лейтенанта Марка Тиса, оборонное производство ЕС находится в достаточно плохом состоянии. "Оборонная промышленность Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", - отметил он в интервью изданию Politico.