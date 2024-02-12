В составе Северного флота формируют железнодорожные подразделения

Источник изображения: topwar.ru

Подразделения железнодорожных войск появятся в составе Северного флота, военные намерены развивать железнодорожную сеть в условиях Заполярья на фоне вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

Решение о формировании железнодорожных подразделений в составе Северного флота уже принято, на сегодняшний день одно из таких подразделений уже существует, железнодорожная рота была сформирована в прошлом году. Теперь по опыту работы этой роты принято решение о формировании еще нескольких аналогичных подразделений, которые получат на оснащение технику, специально приспособленную к работе в северных условиях. Подробности пока отсутствуют.

Как заявляется, железнодорожные войска имеют опыт работы в суровых северных условиях, с 2021 года они участвуют в реконструкции одного из сложнейших участков Байкало-Амурской магистрали. В Заполярье они займутся ремонтом, обслуживанием, а возможно, что и строительством железнодорожных путей, по которым будет обеспечиваться подвоз вооружений, топлива и всего другого, так необходимого для нормального несения службы и охраны российских рубежей.

Железные дороги - это наиболее дешевый и быстрый транспорт. Они позволяют маневрировать и решать разного рода проблемы, в частности, снабжения и переброски войск. (...) угроза со стороны США все возрастает. Вступление Финляндии, Швеции в НАТО связано с борьбой за Арктику. И Россия к этому готовится

- приводят "Известия" слова доцента РЭУ имени Плеханова, полковника Александра Перенджиева.

На сегодняшний день в составе железнодорожных войск имеются четыре специальных поезда "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей", которые используются для сопровождения воинских эшелонов и восстановления поврежденных участков железнодорожных путей.