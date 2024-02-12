Lockheed Martin завершила летные испытания трех вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС Греции

ЦАМТО, 9 февраля. Компания Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) объявила о завершении испытаний интегрированных боевых систем и средств обнаружения на борту трех вертолетов MH-60R "Сихок", заказанных ВМС Греции.

Как заявлено, завершившиеся испытания подтверждают, что каждый MH-60R является эффективной системой, способной выполнять задачи противокорабельной и противолодочной борьбы с суши и с борта кораблей.

Унификация вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС Греции с 330 машинами MH-60R и 250 MH-60S "Сихок", а также парком вертолетов "Блэк Хок" позволяет Sikorsky и ВМС США обеспечивать поддержку и модернизацию данной техники для обеспечения эффективности их применения и расширения боевых возможностей.

Греция стала седьмой страной мира, получившей морской вертолет MH-60R. В Европе Дания эксплуатирует девять вертолетов MH-60R. Испания и Норвегия разместили в 2023 году заказы на поставку восьми и шести вертолетов MH-60R, соответственно.

Согласно условиям контракта, первые три вертолета MH-60R будут доставлены в Грецию в 2024 году на борту самолетов ВМС США. Еще четыре машины прибудут в 2025 году. Новые MH-60R ВМС Греции присоединятся к 11 состоящим на вооружении S-70B "Сихок", размещенным на авиабазе "Котрони". Морские вертолеты S-70B "Сихок" были приобретены непосредственно у Sikorsky в период с 1994 по 2005 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2019 года греческое правительство впервые заявило о намерении закупить вертолеты MH-60R для расширения парка 11 вертолетов S-70B и замены семи противолодочных вертолетов AB-212, срок эксплуатации которых истекает.

В июле 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 7 многоцелевых вертолетов MH-60R, 10 многорежимных РЛС APS-153(V), 7 бортовых низкочастотных ГАС, 1000 гидроакустических буев AN/SSQ-36/53/62, 100 ед. 70-мм УР APKWS, 30 легких торпед Mk-54, 12 пулеметов M-240D, 12 пулеметов GAU-21, а также другого оборудования и услуг. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 600 млн. долл.

В октябре 2020 года командование ВМС США заключило с корпорацией Lockheed Martin первый контракт на поставку четырех многоцелевых морских вертолетов MH-60R "Сихок" ВС Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи". Стоимость соглашения составила 193,98 млн. долл. Опцион на поставку еще трех был реализован в ноябре 2020 года.

В декабре 2021 года ВМС США продемонстрировало фото первого собранного в рамках заказа ВМС Греции вертолета MH-60R "Сихок".