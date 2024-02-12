Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin завершила летные испытания трех вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС Греции

220
0
0
Источник изображения: Фото: news.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 9 февраля. Компания Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) объявила о завершении испытаний интегрированных боевых систем и средств обнаружения на борту трех вертолетов MH-60R "Сихок", заказанных ВМС Греции.

Как заявлено, завершившиеся испытания подтверждают, что каждый MH-60R является эффективной системой, способной выполнять задачи противокорабельной и противолодочной борьбы с суши и с борта кораблей.

Унификация вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС Греции с 330 машинами MH-60R и 250 MH-60S "Сихок", а также парком вертолетов "Блэк Хок" позволяет Sikorsky и ВМС США обеспечивать поддержку и модернизацию данной техники для обеспечения эффективности их применения и расширения боевых возможностей.

Греция стала седьмой страной мира, получившей морской вертолет MH-60R. В Европе Дания эксплуатирует девять вертолетов MH-60R. Испания и Норвегия разместили в 2023 году заказы на поставку восьми и шести вертолетов MH-60R, соответственно.

Согласно условиям контракта, первые три вертолета MH-60R будут доставлены в Грецию в 2024 году на борту самолетов ВМС США. Еще четыре машины прибудут в 2025 году. Новые MH-60R ВМС Греции присоединятся к 11 состоящим на вооружении S-70B "Сихок", размещенным на авиабазе "Котрони". Морские вертолеты S-70B "Сихок" были приобретены непосредственно у Sikorsky в период с 1994 по 2005 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2019 года греческое правительство впервые заявило о намерении закупить вертолеты MH-60R для расширения парка 11 вертолетов S-70B и замены семи противолодочных вертолетов AB-212, срок эксплуатации которых истекает.

В июле 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 7 многоцелевых вертолетов MH-60R, 10 многорежимных РЛС APS-153(V), 7 бортовых низкочастотных ГАС, 1000 гидроакустических буев AN/SSQ-36/53/62, 100 ед. 70-мм УР APKWS, 30 легких торпед Mk-54, 12 пулеметов M-240D, 12 пулеметов GAU-21, а также другого оборудования и услуг. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 600 млн. долл.

В октябре 2020 года командование ВМС США заключило с корпорацией Lockheed Martin первый контракт на поставку четырех многоцелевых морских вертолетов MH-60R "Сихок" ВС Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи". Стоимость соглашения составила 193,98 млн. долл. Опцион на поставку еще трех был реализован в ноябре 2020 года.

В декабре 2021 года ВМС США продемонстрировало фото первого собранного в рамках заказа ВМС Греции вертолета MH-60R "Сихок".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Дания
Испания
Норвегия
США
Продукция
APKWS
SH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
Похожие новости
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
15.06.2020
Под носом у НАТО: как Балтфлот провел учения «Искандеров»
04.05.2020
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
14.05.2019
F-35: пшик молнии
06.05.2013
Лидеры прежние
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз