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ЦАМТО

Более 70% военных топографов ЦВО приобрели опыт СВО за прошлый год

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Военные топографы
Военные топографы ВС РФ.
Источник изображения: redstar.ru

ЦАМТО, 9 февраля. Более 70% специалистов топографической службы ЦВО были задействованы в выполнении специальных задач по топогеодезическому и навигационному обеспечению действий войск округа в зоне СВО.

Об этом сообщил заместитель начальника топографической службы Центрального военного округа подполковник Алексей Беликов.

"Более 70% специалистов топографической службы Центрального военного округа были задействованы в выполнении специальных задач по топогеодезическому и навигационному обеспечению действий войск округа в зоне СВО. Поручения вышестоящего командования выполнены точно и в срок, замечаний и недостатков не допущено", – сказал А.Беликов.

Он отметил в лучшую сторону работу специалистов центра геопространственной информации и навигации, выполняющих задачи на самых важных направлениях. Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень личной подготовки, из чего складывается оценка всего воинского коллектива.

"Отлично себя проявили и специалисты топогеодезических подразделений гвардейских общевойсковых армий Центрального военного округа. Качество и важность выполняемых работ было отмечено руководством, большое количество военнослужащих топографической службы в ходе проведения специальной военной операции награждены государственными и ведомственными наградами", – сообщил заместитель начальника топографической службы ЦВО.

Справочно:

В ВС РФ 8 февраля отмечался День военного топографа. Именно в этот день 212 лет назад было создано Военное топографическое депо, правопреемником которого и стала современная топографическая служба, специалисты которой выполняют задачи не только в пунктах постоянной дислокации, но и в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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