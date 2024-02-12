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ТАСС

С "Бала" на корабль: как береговые ракетные комплексы защищают морские рубежи России

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Пуск противокорабельной ракеты Х-35 береговым ракетным комплексом "Бал"
Пуск противокорабельной ракеты Х-35 береговым ракетным комплексом "Бал".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Российские береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" поражают наземные цели ракетами "Оникс" в ходе специальной военной операции, а сами ракеты совершенствуются. О российских БРК и уникальных ракетах — в материале ТАСС

Морская граница России вдвое превышает сухопутную и составляет более 39 тыс. км. Для ее защиты в составе Военно-морского флота (ВМФ) применяются береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" с крылатыми ракетами различного типа. К примеру, БРК "Бастион" стреляет сверхзвуковой ракетой "Оникс", которая разгоняется до 2 700 км/ч. При этом комплекс, главная цель которого — корабли, способен вести огонь из глубины суши и поражать различные наземные объекты. Это отметил Александр Леонов, генеральный директор — генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Руководитель предприятия, выпускающего крылатые ракеты, добавил, что инженеры ведут активные работы по существенному увеличению дальности "Оникса". Ранее источник ТАСС, близкий к военному ведомству, сообщил, что дальность полета "Оникса" предполагается в ближайшее время увеличить до 1 тыс. км.

Ракета против корабля

Отечественное ракетное оружие для защиты фортификаций от неприятельских кораблей появилось еще полтора века назад. Его разработал российский военный изобретатель Константин Константинов. В 1848 году по инициативе Константинова и его единомышленников в Кронштадте в одном из фортов была установлена батарея из 22 ракетных пусковых установок. В случае появления вражеской эскадры они могли дать плотный залп. Испытания показали, что дальность стрельбы составляет 2 600 м при удовлетворительной точности. Помимо этого, российский ученый-артиллерист, занимаясь систематическими исследованиями в области ракетной техники, изобрел баллистический маятник, позволивший исследовать тягу ракетных двигателей. Конструкция вышла столь удачной, что применялась спустя 100 лет в Институте физической химии АН СССР в ходе создания советских твердотопливных ракет. Позднее Константинов был назначен командиром Петербургского ракетного заведения, в котором впервые был упорядочен выпуск боевых ракет: установлено три калибра вместо множества произвольных, два типа боеприпасов — фугасные и зажигательные.

Новый импульс развитию таких систем для защиты берегов страны придало развитие авиационных технологий в послевоенные 1940-е годы. На то время у Соединенных Штатов имелся авианосный флот с самолетами — носителями ядерных боеприпасов. В качестве асимметричного оборонительного ответа на агрессивный курс США и НАТО Советский Союз начал разработку высокоточного управляемого оружия — самолетов-снарядов. Термин "крылатая ракета" появился позже. Один такой снаряд с радиолокационной головкой самонаведения, запущенный с самолета или ракетного катера, способен пустить на дно крупный корабль.

В 1955 году с мыса Фиолент полуострова Крым состоялся первый пуск стационарной береговой системы вооружения "Стрела" с самолетом-снарядом С-2. Боеприпас напоминал снаряд "Комета", принятый на вооружение двумя годами раньше и по компоновке действительно напоминавший миниатюрный реактивный истребитель МиГ-15. Ракетные комплексы были расположены в защищенных подземных сооружениях, получивших название "Объект 100". В ходе одного из испытаний С-2 поразил баржу на расстоянии 70 км от берега.

Возрождение "Утеса"

В 1960-х годах подземная система вооружения в Крыму была модернизирована до берегового ракетного комплекса "Утес" с крылатой ракетой П-35. Комплекс нес боевое дежурство, охраняя акваторию Черного моря, и даже снялся в приключенческом советском фильме "Одиночное плавание" режиссера Михаила Туманишвили (1985 год) - там он исполнял роль американской подземной ракетной базы. После прекращения существования СССР уникальный объект оказался на территории Украины, был передан военно-морским силам, а впоследствии, по сообщениям СМИ, разграблен охотниками за цветным металлом. Когда полуостров воссоединился с Россией, работоспособность "Утеса" была восстановлена. Дальность стрельбы комплекса - 300 км, он способен действовать вместе с современными БРК "Бастион" и "Бал". На военном объекте регулярно проводятся учения. В перспективе комплекс может получить новую ракету.

На смену стационарной "Стреле" в конце 1950-х годов пришел первый подвижный береговой ракетный комплекс "Сопка" с дальностью стрельбы противокорабельными ракетами, согласно различным открытым источникам, 40–95 км. Он защищал морские границы СССР в Черном, Балтийском морях, Тихом океане и северных широтах. Его сменил более современный "Редут" со сверхзвуковой крылатой ракетой П-35. Комплекс относится к оперативно-тактическим благодаря дальности стрельбы в 270 км.

Вышеупомянутые комплексы требовали отдельную радиолокационную станцию обнаружения целей. Появившиеся в конце 1970-х годов мобильные пусковые установки тактического БРК "Рубеж" были законченными боевыми единицами — помимо двух крылатых ракет П-15М машины несли на себе и радар. "Рубеж" способен поражать надводные цели на дистанции до 80 км, при этом ракеты могли иметь как радиолокационную, так и инфракрасную головки самонаведения. Комплекс поставлялся на экспорт в ряд стран, среди которых Алжир, Болгария, Вьетнам, Египет, Йемен, Куба, Сирия.

Дальнобойные и умные

Сегодня на вооружении береговых ракетно-артиллерийских войск ВМФ стоят современные БРК "Бал" и "Бастион".

"Бал" состоит из восьмизарядных пусковых установок, транспортно-перегрузочных машин, которые перезаряжают пусковые после стрельбы, а также самоходных командных пунктов управления и связи, оборудованных радарами. Последние способны обнаружить корабли противника на дальности от 100 до 450 км в зависимости от типа применяемой радиолокационной станции. "Бал" ведет стрельбу дозвуковыми крылатыми ракетами семейства Х-35. Дальность полета боеприпаса в зависимости от модификации составляет до 260 км, при этом пусковые установки могут находиться в 10 км от береговой черты. После пуска ракета летит в район указанной цели, а затем включает миниатюрный бортовой радар (активную радиолокационную головку самонаведения) и на околозвуковой скорости и высоте в несколько метров атакует корабль противника, причем в любое время суток и при любой погоде. Это затрудняет перехват "умного" боеприпаса.

Такие же ракеты использует "ракетный катер на колесах" — БРК "Рубеж-МЭ". Он несет четыре боеприпаса, зато, как у его предшественника, у него есть собственный радар — то есть машина с расчетом всего два бойца способна действовать самостоятельно. К тому же новые ракетные комплексы могут работать в группе до восьми машин, суммарный залп которой составит 32 ракеты.


Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ".
Источник: © Николай Новичков/ТАСС

Пусковая установка БРК "Бастион" несет сверхзвуковые ракеты "Оникс" с дальностью стрельбы, по различным источникам, 300–500 км. Ракеты стартуют вертикально, а затем разворачиваются в сторону цели, то есть пусковую не нужно наводить на корабль. Интервал между пусками двух боеприпасов составляет 2,5 секунды, а скорость "Оникса" в 2,5 раза превышает скорость звука.

"Оникс" по-индийски

На базе крылатой ракеты "Оникс" (точнее, ее экспортной версии "Яхонт") сконструирована ракета "Брамос" совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace. Компания, в прошлом году отметившая 25-летие, образована реутовским НПО машиностроения (разработчик гиперзвуковой ракеты "Циркон", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") и Организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии. В названии компании соединяются имена двух рек - индийской Брахмапутры и российской Москвы-реки. "Брамос", как и российский прототип, имеет сверхзвуковую скорость, при этом может запускаться с наземной мобильной пусковой установки, кораблей и подлодок, а также самолетов, поражать как надводные, так и наземные радиоконтрастные цели. Ракеты модернизируются, их производство все глубже локализуется. "Брамос" поставляется на экспорт - ее закупили Филиппины, интересуются приобретением государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В настоящее время в Индии строится новый завод, который будет выпускать ракету нового поколения BrahMos-NG. BrahMos Aerospace - наиболее масштабный совместный оборонный проект России и Индии.

Подобные комплексы незаменимы при обороне островных территорий. К примеру, "Бал" и "Бастион" развернуты на островах Итуруп и Кунашир Курильской гряды для защиты стратегически важного Охотского моря.


Ракетный комплекс «Бастион».
Источник: sdelanounas.ru

Российские БРК продолжают совершенствоваться. В 2022 году источники ТАСС, близкие к Минобороны РФ, сообщили, что реутовское НПО машиностроения создает перспективный береговой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой "Циркон". Предполагается, что он, как и "Бастион", сможет поражать как морские, так и наземные цели. По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, "Циркон" способен преодолеть практически любую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Виктор Бодров 

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