Азаров назвал Сырского крайне неудобной фигурой для украинских военных

Экс-премьер Украины заявил, что новый главком пользуется дурной славой среди ВСУ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новый главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пользуется дурной славой среди украинских военных и является крайне неудобной для них фигурой. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Сырского.

"Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Новый главком, продолжил экс-премьер, не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей киевского режима". "Для украинских военных является крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает Зеленского и Ермака", - указывает Азаров.

Экс-премьер в частности напомнил попытку Сырского удержать Артемовск (украинское название - Бахмут) с помощью свежесформированных частей из недавно мобилизованных украинцев. "Отличился "мясными штурмами" на флангах Бахмута во время летнего "контрнаступа", - добавил он, назвав Сырского "бахмутским мясником".

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. В четверг Зеленский сообщил, что провел встречу с главкомом, однако прямо о его отставке не сказал. Позже президент опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что уволил Залужного и назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Соответствующие указы президента были опубликованы лишь через пару часов. Президент поблагодарил Залужного за работу и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение, не уточняется. При этом Зеленский указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВС на 2024 год и представление "команды перезагрузки".