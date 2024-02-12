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Военное обозрение

Представитель Пентагона Райдер: Отставка главкома ВСУ Залужного никак не повлияет на поддержку США

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Отставка Залужного с должности главкома ВСУ никак не повлияет на поддержку США, Пентагон продолжит оказывать военную помощь украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

На очередном брифинге для журналистов, прошедшем в Пентагоне, большинство вопросов касалось Украины и отставки главкома Залужного. Как заявил Райдер, отвечая на них, смена главкома ВСУ никак не отразится на взаимоотношениях США и Украины, Пентагон как поддерживал Киев, так и продолжит поддерживать. Глава Пентагона с Сырским не общался, но обещал в ближайшее время провести с ним телефонные переговоры.

Министр Остин еще не говорил с этим человеком (...) Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна

- заявил Райдер.

На данный момент не известно, как сложатся отношения главы Пентагона и нового главкома ВСУ, у Залужного с Остином Ллойдом они были почти дружеские. По крайней мере, украинский генерал еженедельно названивал главе Пентагона, обсуждая не только вопросы войны, но и другие.

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон не имеет никакого отношения к снятию Залужного, это "суверенное право" Украины, отказавшись комментировать происходящее в Киеве.

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Страны
США
Украина
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