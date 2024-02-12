Войти
ТАСС

Япония в феврале запустит спутник для изучения космического мусора

220
0
0
Спутники и космический мусор на орбите Земли
Спутники и космический мусор на орбите Земли.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain European Space Agency

В компании Astroscale Japan заявили, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с обломками в космическом пространстве

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Японская компания Astroscale Japan проведет запуск первого спутника, который предназначен для изучения космического мусора, а сама миссия может проложить дорогу к организации коммерческой уборки обломков с орбиты Земли. Об этом заявлено на сайте проекта.

Аппарат ADRAS-J будет запущен с частного космодрома Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, 19 февраля. Спутник высотой 1,2 м и шириной 80 см оснащен множеством небольших двигателей, что позволяет ему маневрировать в космическом пространстве и приближаться к мусору и обломкам на минимальное расстояние.

ADRAS-J должен будет изучить части ступени японской ракеты-носителя H2A, запущенной в 2009 году, сделать их снимки и передать информацию на Землю. В Astroscale Japan заявляют, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с космическим мусором.

В случае ее успеха компания намерена продолжить развивать технологии уборки мусора на орбите Земли, сотрудничая при этом с правительствами и коммерческими предприятиями в разных странах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
Rocket Lab
Похожие новости
10.02.2023
Специалисты NASA вернули контроль над спутником для проверки технологий будущей окололунной станции США
13.05.2021
Япония намерена создать многоразовую ракету-носитель
31.12.2020
Краснее некуда
28.12.2018
Русские потрошители
26.01.2018
Частная компания Rocket Lab вывела на орбиту "зеркальный" спутник
09.01.2018
Чужие победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз