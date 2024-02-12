«Росэлектроника» заявила о готовности разработать комплексную антидроновую защиту для перспективных ЗРК войской ПВО

Новейшие войсковые комплексы ПВО получат защиту от дронов, российский холдинг "Росэлектроника" разрабатывает комплексное решение противодроновой защиты для ЗРК. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

На сегодняшний день НИИ "Вектор" имеет готовое техническое решение для защиты перспективных ЗРК войсковой ПВО от дронов. Боевые действия на Украине показали уязвимость ЗРК, действующих в передовых порядках и прикрывающих войска от воздушной угрозы. На сегодняшний день беспилотники являются относительно дешевым и весьма результативным средством поражения, поэтому защита от них должна быть комплексной, т.е. включать как средства РЭБ, так и средства поражения.

НИИ "Вектор" обладает готовыми техническими решениями радиоэлектронных антидроновых систем, которые могут применяться для оснащения ЗРК

- приводит ТАСС сообщение холдинга.

Ранее сообщалось о том, что согласно новым требованиям Минобороны, зенитные комплексы следующего поколения, разрабатываемые для военных, должны иметь системы радиоэлектронной борьбы и лазерные системы для подавления оптики беспилотников противника. Первые опытные образцы перспективных ЗРК ожидается получить в конце 20-х годов, а может и позднее. Тем не менее антидроновые комплексы для них готовить нужно уже сейчас.

На сегодняшний день действующая в СВО бронетехника и войсковые ЗРК только начинают получать защиту от дронов, в большинстве случаев кустарного производства. Массовые поставки средств защиты от дронов пока не начались.