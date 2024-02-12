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Военное обозрение

«Росэлектроника» заявила о готовности разработать комплексную антидроновую защиту для перспективных ЗРК войской ПВО

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Арктические зенитные ракетные комплексы ПВО «Тор-М2ДТ»
Арктические зенитные ракетные комплексы ПВО «Тор-М2ДТ».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Новейшие войсковые комплексы ПВО получат защиту от дронов, российский холдинг "Росэлектроника" разрабатывает комплексное решение противодроновой защиты для ЗРК. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

На сегодняшний день НИИ "Вектор" имеет готовое техническое решение для защиты перспективных ЗРК войсковой ПВО от дронов. Боевые действия на Украине показали уязвимость ЗРК, действующих в передовых порядках и прикрывающих войска от воздушной угрозы. На сегодняшний день беспилотники являются относительно дешевым и весьма результативным средством поражения, поэтому защита от них должна быть комплексной, т.е. включать как средства РЭБ, так и средства поражения.

НИИ "Вектор" обладает готовыми техническими решениями радиоэлектронных антидроновых систем, которые могут применяться для оснащения ЗРК

- приводит ТАСС сообщение холдинга.

Ранее сообщалось о том, что согласно новым требованиям Минобороны, зенитные комплексы следующего поколения, разрабатываемые для военных, должны иметь системы радиоэлектронной борьбы и лазерные системы для подавления оптики беспилотников противника. Первые опытные образцы перспективных ЗРК ожидается получить в конце 20-х годов, а может и позднее. Тем не менее антидроновые комплексы для них готовить нужно уже сейчас.

На сегодняшний день действующая в СВО бронетехника и войсковые ЗРК только начинают получать защиту от дронов, в большинстве случаев кустарного производства. Массовые поставки средств защиты от дронов пока не начались.

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Страны
Украина
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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