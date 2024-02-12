Министр заявила, что Япония хочет осуществлять 30 космических запусков в год к 2035 году

Санаэ Такаити сообщила, что 20 полетов будет осуществлять частный сектор

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Япония хочет довести число ежегодных запусков космических ракет до 30 ориентировочно к концу первой половины 2030-х годов. Об этом заявила министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которая в правительстве также курирует вопросы развития космической отрасли.

"Мы установили такую цель с учетом роста спроса как внутри страны, так и за рубежом. Мы хотим превратить космическую отрасль в область, которая сможет привлечь средства на мировом рынке", - приводит ее слова агентство Kyodo. Такаити также отметила, что Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) должно осуществлять к указанному периоду до 10 запусков в год, еще 20, как рассчитывают японские власти, будет приходится на частный сектор.

JAXA за последние 10 лет осуществила более 30 космических запусков. Помимо этого государственная корпорация Mitsubishi Heavy Industries регулярно проводит запуски разведывательных спутников.

В марте 2023 года JAXA запустила новейшую ракету-носитель тяжелого класса H3, однако из-за проблем с двигателем второй ступени ее пришлось уничтожить. Второй запуск намечен на 15 февраля этого года.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и масса первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около $1,4 млрд. Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.

H3 должна заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно.