Минобороны РФ: Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск по обстановке в зоне СВО, участвовал Герасимов

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине отметил, что российские силы ведут успешные наступательные действия на большинстве направлений, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

В совещании принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, следует из видео, которое распространило Минобороны России.

На совещании Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками боевых задач на операционных направлениях, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей", - сказано в сообщении.

Министру представили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении, а также склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении и артиллерийской системы М777 в районе Часова Яра в ДНР.