Министр обороны Шойгу провел совещание в зоне спецоперации

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне спецоперации, характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнению боевых задач, сообщили в пятницу, 9 февраля в Минобороны России.

«Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики», — сказано в сообщении ведомства.

Министр обороны также на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. Шойгу обратил особое внимание на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач.

Командующий Западной группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника.

Завершая работу на пункте управления Шойгу акцентировал внимание на ведении активной разведки на всю глубину обороны противника и действовать на опережение.

Еще одним пунктом рабочей поездки министра обороны РФ стала проверка работы штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ. Командующий группировкой, начальник главного штаба Сухопутных войск, представители Пограничного управления ФСБ России и войск Национальной гвардии РФ доложили Шойгу об организации взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий.

В завершение глава оборонного ведомства поставил задачу выделить подразделениям группировки дополнительные разведывательные и ударные средства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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