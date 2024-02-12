В РОЭ оценили перспективы российской техники на ближневосточном рынке

РОЭ: Т-90МС и ТОС-2 "Тосочка" имеют лучшие перспективы на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Наибольшие перспективы продвижения на ближневосточном рынке сегодня имеют такие российские образцы сухопутной военной техники, как танки Т-90МС, тяжёлые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", системы минирования "Земледелие", заявил РИА Новости по итогам работы выставки вооружений World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Оружейный салон прошёл с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"Среди наиболее перспективных в регионе мы видим и показывали на выставке современные танки Т-90МС, новейшие огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", РСЗО "Торнадо-С", боевую машину поддержки танков БМПТ", - сказал Михеев, отвечая на вопрос, какая сухопутная техника имеет наибольшие перспективы продвижения на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава РОЭ отметил, что сегодня на ближневосточном рынке продвигаются роботизированная БМП-3 с модулем "Синица" и различные бронеавтомобили класса MRAP, в том числе впервые представленный на World Defense Show защищенный автомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан".

Михеев отметил, что сегодня Рособоронэкспорт предлагает своим ближневосточным партнёрам различные формы сотрудничества, в том числе налаживание производства российской военной техники на территории заказчика.

"Мы также открыты для совместных разработок перспективных образцов вооружения и военной техники, отвечающих как запросам силовых министерств стран-партнеров, так и трендам рынка", - добавил собеседник агентства.

Гендиректор Рособоронэкспорта подчеркнул, что российские вооружения и техника для сухопутных войск "отлично зарекомендовали" себя на Ближнем Востоке как эффективные и надежные образцы, как в ходе антитеррористических операций в регионе, так и в зоне СВО.

Т-90 разработан "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. C 2001 по 2010 год он стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.

ТОС-2 "Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.