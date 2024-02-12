Останется один на один со своим худшим кошмаром: Трамп напугал Европу (Politico, США)

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 7 февраля 2022 года.

Politico: из-за Трампа Германии грозит роль главного спонсора Украины

Трамп еще не стал президентом, а уже влияет на политику США по Украине, пишет Politico. Европе это не сулит ничего хорошего, особенно Германии. Берлин опасается, что ему придется стать главным спонсором Киева вместо Вашингтона. Немцы этого никогда не хотели.

Джеймс Анджелос (James Angelos)

Берлин — В ходе визита в Вашингтон на этой неделе канцлеру Германии Олафу Шольцу может показаться, что Дональд Трамп уже вернулся в Белый дом — по крайней мере, что касается Украины, худшего стратегического кошмара Европы.

Шольц прибудет как раз на этапе, когда республиканцы Конгресса по указке Трампа блокируют военную помощь Киеву и ставят под угрозу судьбу осажденной страны.

На фоне неудач Вашингтона украинские войска на передовой жалуются на нехватку боеприпасов, а российские части штурмуют руины Авдеевки.

Это мрачнейший сценарий для немцев, которые опасаются, что роль главного защитника Киева теперь перейдет к ним. Этой роли Германия никогда не хотела, предпочитая быть второй скрипкой после Вашингтона.

“Дискуссии между Палатой представителей и Сенатом о финансовой поддержке Украины — это, безусловно, одна из тем, за которой мы следим особенно пристально”, — заявил высокопоставленный представитель немецкого правительства перед поездкой Шольца.

Это еще мягко сказано. С тех пор, как Россия развернула на Украине свою спецоперацию почти два года назад, США стали крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву — причем с большим отрывом. Поскольку сейчас эта поддержка забуксовала и ничто не предвещает, что она возобновится в ближайшее время, для европейских союзников Украины мир словно перевернулся.

По словам источника в немецком правительстве, Шольц и президент Джо Байден — а они, как известно, хорошо ладят — планируют в пятницу провести в Белом доме примерно часовую встречу с глазу на глаз.

“У них прочные и доверительные отношения”, — сказал высокопоставленный немецкий чиновник.

Шольц наверняка воспользуется этой связью и вызовет Байдена на откровенность: насколько вероятно, что Конгресс в итоге все же одобрит новую помощь Украине на миллиарды долларов?

И есть опасения, что ответ немецкого лидера не обрадует.

Ироничный обмен ролями

При этом от лидеров наверняка не ускользнет горькая ирония. В начале конфликта как раз Шольц шел на поводу у Байдена. Германия отставала от мировой общественности по военной помощи Украине — и именно Байден подтолкнул правительство Шольца к тому, чтобы сделать больше. Тогда немцы отказывались поставлять Украине тяжелое вооружение из опасений, что это втянет их в ширящийся конфликт с Путиным. Берлин настаивал на том, чтобы первый шаг сделали американцы и другие союзники по НАТО.

По-своему этот расклад актуален и поныне. Несмотря на неоднократные запросы Украины, Шольц до сих пор отказывается предоставить ей крылатые ракеты большой дальности “Таурус” (Taurus), опасаясь, что ВСУ воспользуются ими для ударов непосредственно по территории России. Великобритания и Франция, со своей стороны, крылатые ракеты уже предоставили.

Но теперь бремя лидерства все чаще ложится на плечи Шольца. По данным Кильского института мировой экономики, Германия занимает второе место после США по объемам военной помощи Украине: за октябрь прошлого года она предоставила 17,1 миллиарда евро. Для сравнения: Великобритания предоставила 6,57 миллиарда, а Франция — всего 0,54 миллиарда.

В свете этих цифр Шольц все активнее подталкивает европейские страны к тому, чтобы активнее помогать Украине, а также досадует, что при всей предоставленной Киеву поддержке за Германией закрепилась репутация страны колеблющейся и шаткой.

“Меня раздражает постоянная критика в адрес Германии, что правительство якобы действует нехотя и делает недостаточно, — сказал он в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit. — А ведь мы сделали больше любой другой страны ЕС, гораздо больше. Вот почему я все чаще звоню коллегам и прошу их внести лепту”.

Вопрос в том, поддержат ли это начинание избиратели США и Европы — особенно сейчас, когда конфликт затягивается. По данным Исследовательского центра Пью, доля американцев, считающих поддержку Украины чрезмерной, неуклонно растет с начала российской спецоперации в феврале 2022 года. При этом около половины республиканцев убеждены, что США слишком щедры к Киеву.

В самой Германии общественность оценивает расширенную роль Берлина неоднозначно. По данным опроса Фонда Кёрбера, лишь 38% немцев хотели бы активного участия Германии в мировых делах.

Между тем, даже если Германия и другие европейские страны резко увеличат расходы на Украину, Европе все равно не хватит мощностей для производства боеприпасов, в которых отчаянно нуждается страна.

ЕС наращивает военное производство и пообещал к концу года отправить на Украину 1,1 миллиона снарядов. В 2025 году производственные мощности ЕС должны вырасти до двух миллионов снарядов.

Хотя сами по себе эти цифры весьма внушительные, все решает время. Изначально ЕС обещал Украине миллион снарядов уже к марту, но производители так и не смогли достичь поставленной цели.

“Если спросить солдата на фронте, что сейчас нужнее всего, он ответит: “Снаряды””, — заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Киев верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Кроме того, Германии и Европе выживание Украины гораздо важнее, чем США. Для европейцев поражение Украины приведет к катастрофическим последствиям с точки зрения безопасности континента.

Европейские лидеры опасаются, что если Путин победит на Украине, а в Белый дом вернется Трамп, следующими на очереди станут такие страны, как Латвия или Молдавия.

Обсуждая эту перспективу на условиях анонимности, один высокопоставленный европейский дипломат недавно признал в интервью Politicо и другим изданиям: “Именно это не дает мне спать по ночам”.