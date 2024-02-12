Интервью Путина Карлсону: у России есть историческое право на части Украины (Tuckercarlson.com, США)

Tuckercarlson.com: у России есть историческое право на некоторые части Украины

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, опубликованное на Tuckercarlson.com, за неполный час набрало более 10 миллионов просмотров. В начале беседы президент России рассказал об истории отношений России и Украины и причинах спецоперации.

Такер Карлсон: Интервью с Владимиром Путиным было записано 6 февраля в здании прямо за моей спиной — в Кремле. Как вы сами увидите, его главная тема — продолжающийся конфликт на Украине: как он начался, что происходит и, что самое важное, чем он может закончиться. Хотел бы заметить одну вещь. В самом начале мы задали самый животрепещущий вопрос: почему вы это сделали? Вы почувствовали неминуемую угрозу в физическом смысле? Ответ нас поразил. Путин пустился в рассуждения об истории России начиная с IX века. Честно сказать, нам даже показалось, что это делается для отвода глаз — я даже прервал его несколько раз, а он, в свою очередь, был раздосадован тем, что его перебивают. Но в конце мы пришли к выводу, что это отнюдь не попытка увести разговор в сторону: у интервью не было временных рамок, мы проговорили целых два часа. Все сказанное показалось нам искренним, согласитесь вы с этим или нет. Владимир Путин считает, что у России есть историческое право на некоторые части Украины. Поэтому мы полагаем, что это следует считать искренним выражением мнения. И после этой прелюдии переходим к самому интервью.

Господин президент, спасибо. 22 февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине, вы обратились к своему народу с речью. Вы сказали, что приняли решение действовать, потому что решили, что США, посредством НАТО, могут развернуть внезапную атаку на вашу страну. Американцам это может показаться паранойей. Расскажите, почему вы считаете, что США могут нанести по России внезапный удар. Как вы пришли к такому выводу?

Дело не в том, что Америка, то есть США, собираются нанести по России внезапный удар, говорит Владимир Путин. Я такого не говорил. У нас ток-шоу или серьезный разговор?

Такер Карлсон (смеется): Это прекрасная цитата. Спасибо. Это серьезный разговор.

Поскольку ваше базовое образование — историческое, я позволю себе небольшое, на полминуты или минуту небольшой исторический экскурс, сказал Владимир Путин.

Такер Карлсон: Пожалуйста.

Смотрите. С чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась? Российское государство начало собираться в IX веке, объясняет Владимир Путин. Годом его основания считается 862, когда новгородская знать призвала варяжского князя Рюрика на царство из Скандинавии. В 1862 году Россия праздновала тысячелетие своей государственности. В Новгороде есть памятник этому юбилею. В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который на самом деле исполнял, по сути, функции регента при его юном сыне, поскольку сам Рюрик к тому моменту уже скончался, пришел в Киев. Он отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, когда-то входили в его дружину. Таким образом, в России сложилось два центра власти: Киев и Новгород. Следующая очень значимая дата в истории России — это 988 год, Крещение Руси. Князь Владимир, праправнук Рюрика крестил Русь и принял православие — восточную ветвь христианства. С этого момента централизованное российское государство начало укрепляться. Почему? Единая территория, тесные экономические связи, один язык. А после Крещения еще и одна вера и одна власть. Начало формироваться централизованное государство. В Средние века князь Ярослав Мудрый ввел порядок престолонаследия, но чуть-чуть попозже, когда он ушел из жизни, ситуация осложнилась — по разным причинам. Престол передавался не от отца к старшему сыну, а брату, а от него власть передавалась сыновьям по разным линиям. Все это привело к раздробленности — Русь перестала существовать как единое государство. В этом не было ничего уникального — те же процессы происходили тогда и в Европе. Но раздробленное русское государство стало легкой добычей для империи Чингисхана. Его потомки, в частности, хан Батый, пришли на Русь и разграбили и уничтожили большинство городов. Южная часть страны, включая, кстати, Киев и другие города, фактически утратила независимость. Северные же города сохранили некоторый суверенитет. Они платили Орде дань, но часть суверенитета сохранили. После этого начало складываться единое российское государство вокруг Москвы. Южные земли, включая Киев, начали тяготеть к другому магниту, который тогда появился в Европе — к Великому княжеству Литовскому. Его даже называли Литовской Русью, потому что русские составляли значительную часть его населения. Они говорили на древнерусском языке и были православными. Но потом случилось объединение, или уния, Великого княжества Литовского с Королевством Польским. Еще через какое время была подписана еще одна уния, на сей раз в духовной сфере. Часть православного духовенства перешла под власть папы римского. Таким образом, эти земли стали частью польско-литовского государства. В эти годы поляки активно ополячивали население. Они насаждали язык и пытались внедрить мысль, что эти люди не совсем русские. А, поскольку они живут на окраине, — украинцы. Изначально украинцами называли жителей окраины, окраинных земель, нередко занимавшихся охраной границы. Никакой конкретной этнической группы под этим не подразумевалось. Поэтому поляки колонизировали этот край русских земель всеми возможными средствами и, надо сказать, обращались с людьми жестко — не сказать жестоко. Это привело к тому, что жители этих земель начали отстаивать свои права. Они писали письма в Варшаву с требованием соблюдать их права и прислать сюда, в том числе в Киев, специальных представителей.

Такер Карлсон: Прошу прощения. Вы не могли бы уточнить, о каком периоде сейчас идет речь, когда поляки угнетали Украину? А то я несколько сбился.

Это было в XIII веке, отвечает Путин. Сейчас я расскажу, что было дальше, и назову даты, чтобы не было путаницы. В 1654 году, чуть раньше даже, люди, которые контролировали власть над теми русскими землями, обратились к Варшаве с требованием передать их правителю русского происхождения и православной веры. Но Варшава не ответила, а потом отвергла их требования. Тогда они обратились к Москве, чтобы она забрала их себе. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, я вам отдам эти документы.

Такер Карлсон: Я ничего такого не думаю. Но я не уверен, насколько это связано с происходящим сегодня.

Но все-таки. Это документы из архива, копии, отмечает Владимир Путин. Это письма Богдана Хмельницкого — человека, контролировавшего власть в этой части русских земель, которая сейчас называется Украиной. Он писал в Варшаву и требовал соблюдать их права. А после отказа он начал писать в Москву и просился под сильную власть московского царя. Вот копии этих документов. Возьмите на память.