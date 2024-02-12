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РИА Новости

Россия опередила США по созданию ударных гиперзвуковых систем, заявил Путин

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Путин: Россия продолжает развивать ударные гиперзвуковые системы

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия опередила по созданию ударных гиперзвуковых систем и США, и другие страны, и эти системы совершенствуются в РФ каждый день, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны – они у нас совершенствуются каждый день", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

При этом Путин подчеркнул, что изначально Россия предлагала "пойти другим путём", но получила отказ.

"Теперь по поводу расширения НАТО на восток. Ну обещали же: никакого НАТО на восток, дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что? Сказали: ну, на бумаге же не зафиксировали, поэтому будем расширять. Пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее", - добавил Путин.

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Страны
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Путин Владимир
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