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Интерфакс-АВН

Путин назвал страшилками возможное доминирование Китая над Россией

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал страшилками рассуждения о том, что Китай попытается доминировать над Россией не меньше, чем США.

"Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседей, так же, как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров", - сказал Путин в интервью журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону.

Так российский лидер ответил на вопрос, не опасается ли он возможного доминирования со стороны Китая. По словам Путина, внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, а его внешнеполитическая мысль всегда ищет компромисс.

"Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок", - заявил президент РФ.

"А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем", - добавил он.

По мнению Путина, США сами наносят себе ущерб, ограничивая сотрудничество с Китаем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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