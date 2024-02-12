Верные пути: Арктику усиливают железнодорожными войсками

Чем займутся новые подразделения в составе Северного флота

Арктические железнодорожные подразделения появятся в составе Северного флота — они будут заниматься ремонтом и обслуживанием путей в условиях Заполярья, выяснили «Известия». Первая рота уже создана, и исходя из опыта ее работы Минобороны планирует увеличить количество таких подразделений. Развитие железнодорожной сети в северных регионах особенно актуально на фоне вступления в НАТО Финляндии и устремления в альянс Швеции, этот вид транспорта идеально подходит для быстрой переброски вооружений, войск и их снабжения, отметили эксперты.

Рейс на Арктику

В составе Северного флота появятся специальные железнодорожные подразделения, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они займутся ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией путей в условиях Заполярья. Это нужно, чтобы обеспечивать подвоз вооружений, топлива, других материальных средств. Подразделения оснащены специальной техникой для работы в арктических условиях.

Первая железнодорожная рота была сформирована в прошлом году. По опыту ее работы принято решение создать новые аналогичные формирования, рассказали источники «Известий».

Российские железнодорожные войска (ЖДВ) имеют опыт работы в столь суровых условиях. С 2021 года они заняты на реконструкции одного из самых сложных участков Байкало-Амурской магистрали. Там они отточили навыки по возведению путей в вечной мерзлоте.

Российские военнослужащие железнодорожных войск ремонтируют участок полотна железной дороги в южном секторе специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Развитие железных дорог в Артике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — одно из важнейших направлений в вопросах экономического развития страны и укрепления системы безопасности, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

— Железные дороги — это наиболее дешевый и быстрый транспорт. Они позволяют маневрировать и решать разного рода проблемы, в частности, снабжения и переброски войск. Использовать для этого вертолеты или ледоколы намного дороже, — пояснил он. — Нам нужно защищать наши арктические рубежи ввиду того, что угроза со стороны США всё возрастает. Вступление Финляндии, Швеции в НАТО связано с борьбой за Арктику. И Россия к этому готовится.

По словам эксперта, железные дороги позволяют решать задачи по трем важным направлениям: экономическому, социальному и военному. Благодаря им будет развиваться экономика России, выстраиваться инфраструктура для защиты морских берегов, а главное — люди в этих местах будут жить более комфортно.

Военнослужащий Центрального военного округа запускает коптер со специального бронепоезда «Енисей» на краснолиманском направлении СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Железные дороги — это сухопутная артерия вдоль Северного морского пути. Ставить артиллерию где-то в одном месте, а потом ее перемещать сложнее, чем запустить вооруженный различными артиллерийскими установками бронепоезд для защиты наших морских берегов от посягательств врага, — подчеркнул Перенджиев.

На Севере специфичные условия для работы: очень долгая зима, болотистая местность — это влияет на состояние путей, техники и на работу людей, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— При прокладке путей и их эксплуатации в Арктике нужно учитывать много нюансов. Но железнодорожникам не привыкать к таким условиям, это люди закаленные и проверенные. Они уже показали себя в боях в зоне специальной военной операции, — объяснил он. — Железнодорожные войска — это составляющая часть тыла вооруженных сил. Сейчас появился новый член НАТО — Финляндия. Значит, альянс стоит практически у наших ворот: недалеко от Санкт-Петербурга, а дальше Карельский перешеек, Карелия, Мурманская область. Это так или иначе заставляет Россию создавать новые соединения, части.

Нашлось применение

В постсоветское время ЖДВ прошли непростой период. Сначала их выделили в отдельное ведомство — Федеральную службу железнодорожных войск. В этом статусе они находились до 2002 года. На волне реформ конца 2000-х их планировали передать из Минобороны в другое ведомство или вообще упразднить. Однако события 2014 года показали, что такая структура в составе вооруженных сил необходима. Именно на эти войска была возложена задача построить железнодорожную ветку в обход территории Украины. В итоге участок Журавка – Миллерово был возведен с опережением графика.

В дальнейшем железнодорожным войскам нашлось новое применение: их стали активно привлекать к ликвидации последствий стихийных бедствий. В частности, в 2019 году они устраняли последствия наводнения в Иркутской области: чинили дороги и здания, расчищали местность.

Военнослужащий железнодорожных войск РФ у бронепоезда «Амур» в южном секторе специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В зоне специальной военной операции ЖДВ проводят техническую разведку, разминирование железной дороги, наводят переправы, расчищают завалы, выполняют земляные работы.

В составе железнодорожных войск есть специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Они сопровождают эшелоны с военными грузами и восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. На каждом присутствуют ремонтные подразделения и мобильные тактические группы. Личный состав выполняет обеспечивающие функции и занимается инженерной разведкой вдоль маршрута движения. Платформы бронепоездов загружены рельсами и шпалами, благодаря этому личный состав своими силами может восстановить до 100 м верхнего строения пути.

Кроме того, поезда вооружены зенитными 23-мм пушками ЗУ-23-2 для уничтожения воздушных и наземных целей, автоматическими гранатометами АГС-17. Также имеют средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств и дроны для ведения разведки маршрутов движения.

Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде «Енисей» на краснолиманском направлении СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Как рассказывал в интервью «Известиям» в начале 2022 года начальник главного управления железнодорожных войск Олег Косенков, эти составы всегда находятся в «горячем» состоянии, т.е. не глушатся. Они готовы действовать с колес в любых условиях и в течение часа должны быть на станции отправления для начала движения в назначенное место.

Весной прошлого года военное ведомство опубликовало кадры боевой работы состава «Байкал». «Были обстрелы. И HIMARS нас пытались достать, и диверсионные группы работали, и с рельс сходили» — рассказал начальник спецпоезда с позывным Терек. Во время движения по маршруту расчет наблюдает за местностью, проверяет железнодорожное полотно и ближайшую территорию на наличие минно-взрывных устройств.

Алексей Михайлов

Андрей Федоров

Юлия Леонова