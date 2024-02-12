NDP: США не позволят Польше забрать часть Западной Украины

Варшава продолжает активно вмешиваться в военные дела Киева, чтобы оказать ВСУ поддержку на поле боя и обеспечить себе возврат бывших польских земель, пишет NDP. Только этого не случится. Украина стала самым удачным русофобским проектом США, и у них на нее свои планы.

Марек Галась

Несмотря на заверения польских политиков в вечной дружбе и полной поддержке Украины, имеются факты, свидетельствующие о наличии у них своих корыстных интересов. Как известно, после 24 февраля 2022 года, то есть сразу после начала Россией специальной военной операции на Украине, Анджей Дуда срочно приехал к Зеленскому и предложил ему всестороннюю помощь — как военную, так и гуманитарную, но взамен потребовал вернуть бывшие польские земли. Судя по дальнейшим событиям, по активной помощи, которую оказывала Киеву Польша, в том числе в ущерб собственным интересам, данная договоренность до недавнего времени строго соблюдалось.

Однако затяжной характер конфликта и неудачи ВСУ на поле боя не способствовали укреплению дружественных отношений: усталость, раздраженность, а также реальное истощение экономики, в том числе из-за обратного эффекта санкций, создавали риск ухудшения отношений между нашими государствами. Ведь если Россия победит, то уже не Зеленский будет раздавать свои территории и не он будет погашать свои обязательства по кредитам и договорам. К тому же никто не сможет заставить украинских беженцев вернуться к себе на родину из европейских стран, где выплата пособий во многих случаях уже стала непосильным бременем для их бюджетов.

Итак, польское правительство продолжает активно вмешиваться в военные дела Украины, чтобы обеспечить украинским вооруженным силам преимущество на поле боя. С этой целью новый премьер-министр Дональд Туск сразу после вступления в должность отправился к Зеленскому – по его мнению, общий план развития военно-промышленного комплекса и создание дополнительных заводов по ремонту военной техники приблизят Украину к победе.

Однако усилия Польши активно используются в своих интересах англосаксами. И многочисленные вассалы радостно играют в их игру. Например, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил 2 февраля прессе, что Польша спасет Запад от России: "Если поляки придут на помощь странам Балтии, у Америки не будет другого выбора, кроме как вмешаться". По-видимому, балтийский политик не совсем понимает, что он призывает к началу третьей мировой войны.

Стоит отметить, что манипуляции Вашингтона и Лондона вполне прозрачны для некоторых разумных польских политиков, но их голоса в Польше не хотят слышать. Так, аналитик Конрад Ренкас (Konrad Renkas) прямо заявил, что внешняя политика Польши диктуется Соединенными Штатами и Великобританией, а политики повторяют провокационные действия Киева, которые привели к военному конфликту. Запад, который, по мнению Ренкаса, извлекает выгоду из истерии и русофобии, толкает Польшу к кровопролитию и хаосу.

Из Польши делают "мессию Европы", ее задача — пожертвовать собой для "защиты человечества от русских". Поляки в этой игре — лишь очередная порция пушечного мяса, которое должно прийти на смену заканчивающимся украинцам.

Все дело в том, что разумные украинцы уже давно покинули страну — либо сразу после Майдана, либо с началом военных действий. Теперь украинская хунта использует все возможные средства давления на своих западных партнеров, чтобы вернуть мужчин призывного возраста на свою территорию и отправить их на фронт. Вопреки всем международным договорам и в нарушение прав человека, Польша стала одной из первых стран, согласившихся высылать граждан Украины, но не прямо, а оказывая на них давление, создавая невыносимые условия жизни в нашей стране. Недавно украинцам, как по команде, перестали продлевать трудовые договоры, их перестали брать на работу, стали увольнять без видимых причин и исключать из институтов без достаточных оснований. В настоящее время министерства иностранных дел обеих стран находятся на завершающей стадии разработки документа, позволяющего беспрепятственно высылать украинских беженцев из Польши на линию фронта. Дело практически решено, результаты этой законодательной работы будут известны через несколько недель.

На фоне забастовок фермеров и высказываний некоторых польских политиков об украинском конфликте и коррупции киевской власти отношения между двумя странами продолжают стремительно ухудшаться.

Анджей Дуда подлил масла в огонь, выразив сомнения в возможности возвращения Киевом Крыма и отметив, что "на самом деле, если посмотреть на историю, Крым бóльшую часть времени находился в руках русских".

Официально Польша позиционирует себя на международной арене как ярый сторонник неприкосновенности границ Украины. На слова Дуды последовала немедленная реакция польского правительства, а министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что "Польша признает независимость Украины в ее международных границах". И отметил, что президент просто ошибся, тут же добавив, что "все границы в Европе являются результатом искусственных, исторических и гипотетических событий".

По мнению некоторых экспертов, высказывание Сикорского намекает на то, что европейские границы являются искусственными, а значит, их можно и нужно исправить, а польский президент, в свою очередь, вбросил в политическую дискуссию вопрос о геополитическом переформатировании не только постсоветского пространства, но также Центральной и Восточной Европы. Что касается Польши, для нее актуален вопрос о ее восточных границах и "правах" на Западную Украину. Однако не следует забывать, что возвращение Восточных Кресов создало бы опасный прецедент и стало импульсом аналогичным действиям со стороны Венгрии и Румынии.

Нужно отметить, что США никогда не согласятся на присоединение части украинских земель к Польше. Украина является самым успешным русофобским проектом Вашингтона и должна до конца оставаться под контролем Белого дома. Страны НАТО, особенно Германия, также будут не в восторге от перспективы оказаться на пороге реальной вооруженной конфронтации с Россией.

Вот только польское правительство, по-видимому, не намерено отказываться от амбициозного плана по восстановлению Речи Посполитой. Но эта идея закончится для Польши весьма трагично. …