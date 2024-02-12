СМИ: за время СВО Россия доказала свою устойчивость и расчетливость в поступках

Зимбабвийская правительственная газета The Herald отметила, что "Россия не бросила своих друзей, продолжает сотрудничать с ними"

ХАРАРЕ, 8 февраля. /ТАСС/. Россия за время с начала специальной военной операции на Украине доказала свою особую способность способность противостоять внешнему давлению, сосредоточенность и расчетливость в поступках. Об этом пишет зимбабвийская правительственная газета The Herald.

"Россия - особая страна, - пишет издание. - Со времени начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года многие люди, которые особенно не интересовались Россией, стали следить за событиями там. Сегодня все, включая тех, кто ненавидит эту страну и ее лидера Владимира Путина, знают одно: Россия не является обычной страной. Она демонстрирует высокую устойчивость, сосредоточенность и расчетливость во всех своих шагах".

"Это великая страна, - отмечает газета. - Несмотря на СВО на Украине, Россия не бросила своих друзей, продолжает сотрудничать с ними, в том числе нуждающимися, поставляя зерно, вертолеты, удобрения и щедрую гуманитарную помощь. Россия продолжает множество инвестиционных проектов в Африке на взаимовыгодной основе. Конечно, Россию можно было бы понять, если бы она прекратила выполнять свои социально-экономические и политические обязательства и сконцентрировалась на военных действиях на Украине, но великие страны всегда выполняют свои обязательства, в том числе международные, помнят о друзьях даже во времена невзгод. Даже Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) осознала большую роль России в обеспечении планеты зерном, удобрениями и техникой".

Зимбабве, подчеркивает газета, благодарно России и КНР за то, что они примерно 10 лет назад применили право вето в ООН против разработанной США резолюции и не дали вторгнуться в него. "Было бы несправедливо обойти вниманием помощь России освободительным движениям в Африке, - указала газета. - Другие, например, США, солидаризовались с колониалистами, оплачивали войну против стран с преобладающим черным населением в Африке. Россия всегда поддерживала стремление Африки самой определять свою судьбу, ни к кому не применяла санкции".

"Россию ненавидят США и их союзники <...>, - пишет газета. - Они ввели санкции против России, но ее экономика нормально функционирует. Экономику России пытались поставить на колени санкциями и блокадой, пропагандой, замалчиванием СМИ. Но экономика России и выстояла, и растет примерно на 3% в год, намного больше, чем в Германии и Великобритании, которые не воюют. Жизнь россиян при этом улучшается. Россия выигрывает войну на Украине, которую на самом деле ведет против США и их союзников. Ведя боевые действия на Украине, РФ в прошлом году организовала саммит с Африкой, где были не пустые речи, а реальные решения в отличие от саммита США-Африка. Африке надо сотрудничать с РФ в передаче технологий, укреплении продовольственной безопасности, здравоохранения, в энергетике".