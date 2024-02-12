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ТАСС

Bild: генеральный инспектор Бундесвера тайно посетил Киев по приглашению Залужного

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Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР
Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР.
Источник изображения: invoen.ru

По данным издания, планы поездки Карстена Бройера держались в тайне

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор вооруженных сил Карстен Бройер посетили Киев. Об этом сообщил таблоид Bild.

По данным издания, пригласил германских официальных лиц в Киев Валерий Залужный, об отставке которого с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины объявил в четверг президент Владимир Зеленский. Представители Германии и Украины "обменялись мнениями о текущих потребностях и будущих военных вызовах", цитирует Bild пресс-службу Минобороны ФРГ.

По данным издания, планы поездки в Киев держались в тайне.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд. Правительство Германии в 2024 году увеличит помощь с €4 млрд до €7-8 млрд . Киев хочет получить ракеты Taurus, но Берлин не выдает разрешения на их поставку. 

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Страны
Германия
Украина
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