"Будут тщательно маскировать". Где Украина будет хранить истребители F-16

Полковник Ходаренок: F-16 будут базироваться на Украине, а не в Румынии или Молдавии

Судя по всему, первую партию самолетов F-16 передадут ВСУ в ближайшем будущем. Сейчас стороны отрабатывают маршруты перелета боевых машин. Где будут базироваться новые истребители, могут ли их разместить в Румынии или Молдавии и способны ли российские военные противостоять этим самолетам - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Из-за предстоящей передачи американских боевых машин Украине в открытом доступе появился текст письма министра иностранных дел Дмитрия Кулебы от 15 января в адрес министра иностранных дел Республики Молдова Николае Попеску.

В документе указывается, что «между лидерами наших государств, госпожой президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским, достигнуты принципиальные договоренности относительно возможности использования Украиной воздушного пространства Республики Молдова». Также в этом письме Кулеба предлагает с 12 по 16 февраля провести встречу представителей генштабов, министерств обороны и иностранных дел Украины, Молдавии и Румынии.

Где будут базироваться новые самолеты

Российские эксперты сразу связали текст письма Дмитрия Кулебы с изучением возможности для украинских истребителей F-16 действовать с территории Румынии. То есть взлетать с аэродромов этого государства, затем пролетать через воздушное пространство Молдавии и, не входя в воздушное пространство Украины, наносить удары по российским объектам. После выполнения боевой задачи возвращаться обратно на аэродромы Румынии.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Однако в письме министра иностранных дел Украины нет даже намека на подобный вариант развития событий. Пока речь идет только о возможности использования Украиной воздушного пространства Республики Молдова.

Возможное базирование многофункциональных истребителей F-16 Воздушных сил Украины на аэродромах Румынии, а также их пролет для выполнения боевых задач через воздушное пространство Молдавии приведет как минимум к тому, что в вооруженный конфликт будут втянуты еще два государства региона.

А стратегия США в отношении конфликта на Украине как раз заключается в том, чтобы он не вышел за пределы страны. Да и далеко не в Кишиневе будут решаться вопросы о том, где будут базироваться F-16 и с каких аэродромов действовать в ходе вооруженного конфликта.

Сейчас, скорее всего, все заинтересованные стороны отрабатывают маршруты перелета боевых машин, а также транспортировки авиационных средств поражения и имущества авиационного тыла. И у представителей Киева здесь есть разве что право совещательного голоса. Далеко не они будут принимать окончательные решения.

Пока нет точных данных ни о количестве боевых машин, которые будут передаваться Украине, ни о числе подготовленных пилотов. Скорее всего, истребители F-16 Воздушных сил Украины будут действовать с аэродромов Стрый, Озерное, Староконстантинов (тут возможны варианты). Самолеты будут содержаться рассредоточено, периодически менять аэродромы базирования, тщательно маскироваться.

Перелет украинских боевых машин, скорее всего, будет осуществлен либо через территорию Польши, либо через Турцию, либо через Румынию. И действительно - в этих целях могут использовать воздушное пространство Молдавии. Но не более того.

Транспортировка авиационных средств поражения и имущества авиационного тыла, надо полагать, будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом по самому короткому пути - через административный центр Подкарпатского воеводства Польши город Жешув (иногда именуемый «секретной столицей Запада»).

Чем опасны F-16

Нет сомнений в том, что на Украине стахановскими темпами готовят аэродромы, аэродромные сооружения и наземную технику к приему самолетов F-16 и обеспечению полетов. Развертываются авиационные тыловые, инженерно-аэродромные и авиационно-технические части, в готовность приводятся склады и базы. Делается все возможное, чтобы обеспечить многофункциональные истребители горючим, авиационными средствами поражения, сжатыми и сжиженными газами и другими материальными средствами.

Некоторые представители отечественного экспертного сообщества порой озвучивают мнения, что украинские F-16, как только окажутся на территории Украины, будут с легкостью уничтожены (даже на подлете) средствами ПВО или истребительной авиацией ВКС РФ.

Между тем задача по поражению многофункциональных американских истребителей не так легка, как кажется на первый взгляд разгоряченным экспертам. Запад сделает все возможное, чтобы при боевом применении F-16 на фронтах СВО не произошло дискредитации боевых машин этого типа.

Наверняка вместе с истребителями передадут комплекты РЭБ для самоприкрытия каждого самолета. Действия боевых машин будут поддерживать и самолеты-постановщики помех, и подразделения РЭБ наземного базирования. Вполне возможно, что истребителями будут управлять с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Сами F-16 для нанесения ударов по стартовым позициям подразделений ПВО ВС РФ будут массированно применять противорадиолокационные ракеты типа AGM-88 HARM и управляемые ракеты и бомбы типа «воздух-поверхность» с большой дальностью полета.

Значительно усложнится применение бомбардировочной авиации ВКС РФ и действия многофункциональных истребителей типа Су-30/35, поскольку F-16 могут получить ракеты класса «воздух-воздух» типа AIM-120 AMRAAM (дальняя граница зоны поражения этой ракеты в варианте AIM-120D достигает 180 км).

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Если бортовые РЛС Су-30/35 и управляемое оружие этих истребителей значительно превосходили возможности украинских МиГ-29/Су-27, то с поступлением на оснащение Воздушных сил Украины американских машин эти преимущества сильно потеряют свое прежнее значение.

Поразить F-16 в воздушном и противовоздушном бою вполне возможно. Но представлять российскому обществу, что эта задача может быть выполнена, что называется, «одной левой», было бы принципиально неправильным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок