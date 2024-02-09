Ростех: приглашаем лучших, растим профессионалов

В ходе форума «Всё для победы!» в Туле много говорилось о достижениях отечественных предприятий ОПК в укреплении обороноспособности страны и решении стратегических задач государства. Тон дискуссии задал Президент России Владимир Путин, который выразил уверенность, что оборонная промышленность на многие годы вперед обеспечена твердыми заказами, ее вклад в развитие страны будет расти, а значит, будет расти спрос на молодых талантливых специалистов и в целом – на квалифицированные кадры.

Гарантии на годы вперед

Глава государства подчеркнул заслугу работников промышленных предприятий, высококвалифицированных кадров, ученых, инженеров в обеспечении обороноспособности страны и устойчивости российской экономики в целом: «Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Свой вклад в этот результат внесли все наши промышленные предприятия, обрабатывающие производства, строительный сектор. Наши инженеры, ученые, в короткие сроки предложившие оригинальные технологические решения».

Президент выразил уверенность, что предприятия и конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед. «Будет расти вклад ОПК в развитие страны в целом, в развитие наших городов, регионов, в реализацию стратегических задач по обновлению экономики, транспорта, промышленности, ТЭКа, социальной сферы, здравоохранения, по наращиванию высокотехнологичного экспорта. Будут загружены, обновлены, расширены, модернизированы производства и сборочные линии. Будут востребованы квалифицированные кадры и молодые талантливые специалисты», – сказал Владимир Путин.

Школа профессионалов

Важнейшую роль в подготовке необходимых стране специалистов играет Ростех – крупнейшая Корпорация в области ОПК и лидер отечественного машиностроения, объединяющий свыше 800 научных и производственных организаций.

«Корпорации и стране нужны инженеры, способные разработать и наладить серийный выпуск новейших образцов авиационной и вертолетной техники, перспективных моделей двигателей, медицинского оборудования, радиоэлектронной техники, информационных оптико-электронных комплексов с применением современных средств компьютерного проектирования и моделирования. Такие задачи решаемы силами высокопрофессиональных инженеров, работающих на пересечении различных наук и дисциплин и умеющих работать в командах. Такие специалисты формируются уже со школьной скамьи. Эксперты предприятий Корпорации становятся наставниками ребят и их проводниками в актуальные производственные проекты», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

В контуре Ростеха реализуется бесшовный подход к опережающей подготовке высококвалифицированных специалистов в рамках сквозной системы «школа – ссузы/вузы – ПИШ – предприятие/КБ» с гарантированным трудоустройством на предприятиях. Работодатели – организации Корпорации – формируют перечень необходимых знаний, навыков и умений выпускника школы и вуза в рамках актуальных задач освоения передовых технологий, содействуют трансформации учебных программ, внедряют дополнительные дисциплины и профориентационные мероприятия.

В 111 школах по всей России открыты инженерные классы, предусматривающие обучение с инженерно-техническим уклоном, в том числе это классы Корпорации по авиа-, ИТ- и биотехмед-направлениям. Учебно-методические материалы разрабатываются совместно с МАИ, МИРЭА, ЮФУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Классы являются рекомендованной входной точкой для поступления на такие программы подготовки инженеров, как «Крылья Ростеха» (специалисты для авиастроения), «Код Ростеха» (специалисты для ИТ-сферы и радиоэлектроники), «Биотехмед Ростеха» (специалисты для сферы медицинского приборостроения), «Качество Ростеха» (специалисты по управлению качеством). На всех этапах обучения и старшеклассники, и студенты вузов проходят углубленную подготовку по профильным предметам, осваивают рабочие специальности. С первого курса студенты погружаются в реальные производственные задачи под руководством наставников. Благодаря этому промышленные предприятия на выходе получают специалистов, максимально готовых к работе. По итогам обучения гарантировано трудоустройство.

«Профессиональная траектория выпускников наших треков на предприятиях может быть разной, так как программы нацелены на обучение инженеров-интеграторов, способных проектировать весь жизненный цикл изделий под заданную стоимость. Системное мышление нужно и в серийном производстве, и на этапе разработок, и в маркетинге. Лучшие выпускники имеют возможность поступить на программы передовых инженерных школ, в рамках которых их привлекают к проведению реальных научных и опытно-конструкторских работ в интересах промышленности», – рассказала директор по управлению персоналом Корпорации Юлия Цветкова.

При участии Госкорпорации Ростех передовые инженерные школы открыты на базе 15 профильных вузов. При этом объем инвестиций в ПИШ, в их оснащение и реализацию исследовательских программ растет: если в 2023 году на развитие инженерных школ Госкорпорация направила более 730 млн рублей, то в 2024 году планируется уже более 1 млрд рублей.

Условия роста

Вопросы корпоративной поддержки специалистов поднял в своем выступлении на форуме заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

«Первым в списке факторов, влияющих на социально-психологическое состояние работников, является материальное благополучие, – отметил он. – Ростех – крупнейший социально ответственный работодатель. В Корпорации разработаны и внедрены комплексные меры социальной поддержки сотрудников и их семей, прилагается максимум усилий, чтобы работники были сосредоточены только на производственных задачах. Все вопросы, связанные с обеспечением достойного уровня жизни, стремится закрыть работодатель».

Поддержка сотрудников ведется по нескольким направлениям: здравоохранение, жилищная программа, негосударственное пенсионное обеспечение и т.д. Расходы на эти цели растут: если в 2022 году на финансирование мер социальной поддержки было направлено 14 млрд рублей, то в 2023-м – 18 млрд.

Жилищная программа Корпорации предлагает частичную компенсацию или субсидирование процентов и первоначального взноса по ипотечным кредитам, арендных и коммунальных платежей. Работникам промышленных предприятий доступна также программа «Квадратные метры Ростеха», которая позволяет снизить стоимость жилья до 40% в сравнении с рыночными условиями.

Корпоративная система мер поддержки Ростеха предполагает не только социальные программы, но и профессиональную поддержку, возможности личного роста. Например, внедрена система мотивации, в рамках которой работник может получить дополнительное вознаграждение в зависимости от личных и общекомандных результатов проекта, в котором он задействован.

«Вектор» новых идей

Важнейшим элементом корпоративной системы поддержки работников является также институт наставничества. «Мы активно развиваем программу подготовки наставников и инструменты идеологической работы наставников. Задачи таких специалистов заключаются не только в передаче ключевых знаний и адаптации молодежи в коллективе, но и в формировании государственного мышления и трансляции корпоративных ценностей», – рассказал Николай Волобуев.

Кроме того, хорошей возможностью для профессионального роста является участие в корпоративных чемпионатах профессионального мастерства, например в чемпионате Ростеха «Время первых». В этих соревнованиях участвуют лучшие работники организаций Корпорации, студенты и школьники подшефных образовательных учреждений. Победители становятся участниками кадрового резерва и быстрее могут двигаться по карьерной лестнице.

Наконец, в контуре Госкорпорации с 2018 года на базе Академии Ростеха реализуется программа «Вектор», задача которой – поиск и развитие перспективных специалистов, а также новых продуктовых идей для гражданского рынка. В рамках этой программы за четыре года более 15 тыс. сотрудников подали заявки на участие, было создано более 3 тыс. идей новых продуктов, 36 проектов прошли отбор и получили финансирование на общую сумму свыше 730 млн рублей.

В серийном масштабе

В своем выступлении на форуме в Туле Владимир Путин напомнил, что российские предприятия ОПК ведут непрерывную, в три смены, работу, осваивая выпуск принципиально новой военной техники. «С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов. По средствам индивидуальной бронезащиты увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике – в семь, а по танкам – в пять раз – это приличный показатель. По БМП и бронетранспортерам – более чем в 3,5 раза», – отметил президент, добавив, что выполнение государственного оборонного заказа сейчас идет на уровне 100%.

При этом на предприятиях ОПК гражданское производство выросло на 27%, отметил президент. «Многократно возросший потенциал наших предприятий позволяет успешно решать и эту задачу. А она тоже важная, если не сказать важнейшая. Отраслям нашей экономики сейчас нужны новые отечественные станки, приборы, оборудование, перспективные материалы, и ОПК способен дать всё это в серийном масштабе», – сказал Владимир Путин.

По итогам 2023 года Ростех в разы увеличил выпуск продукции военного назначения. При этом, несмотря на значительно возросшую нагрузку, Корпорация сохраняет высокие объемы гражданского производства. Для решения стратегических задач государства предприятия Корпорации дополнительно привлекли в 2023 году почти 40 тыс. специалистов.