Маск назвал безумием объемы помощи США Украине

Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел 8 февраля первое процедурное голосование в Сенате

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Илон Маск раскритиковал пакетный законопроект Сената Конгресса США, предусматривающий выделение большего объема средств на помощь Украине, чем на защиту собственных границ США от наплыва нелегальных мигрантов.

"Продолжать направлять Украине так много денег без какой-либо подотчетности и в условиях, когда завершение [конфликта] не просматривается, - это безумие", - написал он в X (ранее Twitter).

Таким образом Маск прокомментировал пост претендовавшего на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами, обвинившего американский Сенат в попытке выделить Украине средства в ущерб охраны границ США от незаконных мигрантов. "Первый "законопроект по охране границ" предусматривал выделение на защиту украинской границы в три раза больше средств, чем на охрану нашей собственной [границы]. Он провалился, и [сенаторы] пытаются протащить тот же законопроект о финансировании Украины, но в этот раз выделяя на защиту нашей границы ноль средств", - написал Рамасвами.

8 февраля пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется рассмотрение законопроекта.

В среду в Сенате аналогичная инициатива со статьями расходов на $20,23 млрд на обеспечение безопасности границы с Мексикой не прошла процедурное голосование.