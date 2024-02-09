Пакистан представил беспилотный «Рейнджер»

Пакистанская компания Global Industrial Defense Solutions (GIDS) представила новейший разведывательный дрон Ranger («Рейнджер») в ходе Международной выставки вооружений World Defense Show 2024, которая проходит сейчас в Эр-Рияде. Об этом пишет Defense News.

Производитель отмечает, что тактическому беспилотнику не нужна взлетно-посадочная полоса. Ranger предназначен для ведения разведки, поиска целей и корректировки артиллерийского огня.

Аппарат получил инфракрасный датчик высокой четкости и лазерный дальномер, которые позволяют выполнять задачи в любое время суток. Дальность действия дрона составляет 100 километров.

Ranger оснащен четырьмя подъемными винтами для взлета и одним толкающим винтом большего размера, который обеспечивает горизонтальный полет.

Ранее в феврале стало известно, что российская компания «Специальный технологический центр» показала на World Defense Show модель комплекса РБ-504А-Э для противодействия малым и средним беспилотным летательным аппаратам. В состав комплекса входят беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30».