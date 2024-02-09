Войти
Lenta.ru

В России рассказали о применении «Змея Горыныча» против ВСУ

295
0
0
Установка Ур-77
Установка Ур-77.
Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы (ВС) России могут использовать установку разминирования УР-77, которую называют «Змей Горыныч», для прорыва линий обороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Предположу, что ВСУ также используют "зубы дракона" (бетонные оборонительные заграждения в форме пирамиды — прим. "Ленты ру"), минные поля и все остальное. Все это преодолевается при наличии подготовленных инженерных войск, тем более Киев выстраивает оборону не так давно», — сказал он.

Эксперт допустил, что для преодоления заграждений ВС России применят системы «Змей Горыныч». Он добавил, что масштабный прорыв обороны ВСУ начнется с артиллерийских и авиационных ударов, а также ракетных обстрелов позиций противника. По словам Дандыкина, у ВС России достаточно средств для прорыва обороны. При этом эксперт подчеркнул, что Российской армии необходимо помешать ВСУ возвести новые укрепления и найти бреши в уже существующей линии обороны.

УР-77 построена на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Плавающая машина способна проделывать в минных полях безопасные проходы шириной около шести метров.

В июне в сети появилось видео применения российскими войсками самоходной установки разминирования УР-77 в районе Артемовска.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Гвоздика
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.10.2023
Карго-культ в процентах
02.01.2023
Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
21.10.2022
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
02.08.2022
Минный труд: в Донецке обезвреживают смертоносные «Лепестки»
20.05.2022
Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок