Глава украинского Минцифры заявил, что Киев разработал аналог российского дрона «Ланцет»

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Глава украинского Минцифры Михаил Федоров утверждает, что Киев разработал собственный аналог российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".

По словам украинского министра, новая разработка способна поражать цели на расстоянии до 40 километров, однако, для того, чтобы наладить серийное производство новых дронов, понадобится около полугода. Федоров уточнил, что украинское руководство предполагает выбрать для размещения заказов на производство своих барражирующих боеприпасов несколько частных компаний, продукция которых в настоящее время проходит испытания. Первое боевое применение украинского аналога "Ланцета" украинский министр анонсировал уже в течение ближайших месяцев.

Британское издание The Economist опубликовало материал, в котором высокоточные беспилотные системы называются "оружием будущего", способным изменить существующий баланс между людьми и технологиями.

При этом в материале указывается растущее многообразие применяемых современными армиями высокотехнологичных вооружений - от артиллерийских боеприпасов с GPS-наведением стоимостью около 100 тысяч долларов за штуку до недорогих FPV-дронов, которые при этом обладают небольшим радиусом действия и существенно зависят от погодных условий, однако способны наносить ощутимый ущерб противнику.

Исходя из невысокой стоимости и простоты изготовления некоторых видов беспилотников, американское издание выражает опасения, что в недалеком будущем беспилотные системы могут массово применяться различными террористами и повстанцами по всему миру.