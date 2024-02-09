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ТАСС

Носители "Калибров" МРК "Советск" и "Град" отработали ракетные удары на Балтике

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Малый ракетный корабль Балтийского флота "Советск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") во время "опытно-боевого дежурства" на Ладожском озере
Малый ракетный корабль Балтийского флота "Советск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") во время "опытно-боевого дежурства" на Ладожском озере.
Источник изображения: "Красная Звезда"

На первом этапе отработки задач в Балтийском море экипажи выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) Балтийского флота "Советск" и "Град" - носители крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" - на учениях отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли ракетно-артиллерийский удар по морским и береговым целям.

"На первом этапе отработки задач в Балтийском море экипажи МРК "Советск и "Град" выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам", - говорится в сообщении. Стрельбы выполнялись также по малоразмерным морским целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника, и по морскому щиту, имитирующему боевой корабль "неприятеля".

"На завершающем этапе учений специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей нанесли массированные удары крылатыми ракетами по морским и береговым целям на значительном удалении, проведя электронные ракетные пуски из комплексов "Калибр-НК", которыми оснащены МРК", - рассказали во флотской пресс-службе. Там отметили, что в период выполнения боевых упражнений безопасность в районе учений обеспечивалась кораблями и судами Балтийского флота.

"Советск" - МРК проекта 22800 "Каракурт". Корабли этого проекта, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны, отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия, в частности они оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК".

Малые ракетные корабли проекта 21631, к которому относится "Град" являются многоцелевыми кораблями, имеют большее водоизмещение и оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. 

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Продукция
3М-54
Club-N
А-190
АК-630 Ласка
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Военные учения
Калибр КР
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