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Lenta.ru

Полковник назвал возможным использование Starlink армией России

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Источник изображения: topwar.ru

Полковник в отставке, военный эксперт, Анатолий Матвийчук назвал возможным использование Starlink Вооруженными силами (ВС) России. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Оно (подключение — прим. "Ленты.ру") не активируется на территории Российской Федерации. Оно активируется на территории Украины или в приграничных районах, к которым относятся и Крым, и ДНР, и ЛНР. Я полагаю, что покупатели приобретают устройства через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или через другие третьи страны, ввозят их в Россию и пользуются, пока есть возможность», — допустил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на жалобы украинских военных в соцсетях из-за использования Российской армией терминалов Starlink. По их сведениям, ВС России могли начать использовать технику, купленную в Объединенных Арабских Эмиратах с заранее активированными аккаунтами.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией бизнесмена Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. В ВСУ Starlink преимущественно используют для управления дронами.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жаловались в социальных сетях на значительное падение скорости работы спутниковой связи Starlink рядом с линией боевого соприкосновения. Тогда же бойцы ВСУ отмечали, что терминалами на фронте якобы начали пользоваться отдельные военнослужащие Российской армии.

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Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
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