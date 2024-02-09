Войти
Lenta.ru

General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A

383
1
0
XQ-67A
XQ-67A.
Источник изображения: General Atomics

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems показала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-67A. Об этом сообщает TWZ.

Беспилотник XQ-67A отличает крыло с малой стреловидностью, V-образное хвостовое оперение и убирающееся трехстоечное шасси. Нанесенная на корпус маркировка Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил Соединенных Штатов указывает, что БПЛА направляется на испытания.

Беспилотник создан в рамках программы Off-Board Sensing Station (OBSS), предусматривающей размещение на ведомом БПЛА разнообразных датчиков ведущего самолета. Согласно планам Пентагона, это позволит значительно увеличить радиус действия разведывательных возможностей последнего.

Издание допускает, что основной упор в программе OBSS делается на инфракрасные датчики, работающие в пассивном режиме, невосприимчивые к системам радиоэлектронного противодействия и способные обнаруживать малозаметные для радаров цели. Несколько дронов с такими датчиками могут быть объединены в сеть, управляемую ведущим самолетом.

В мае издание со ссылкой на компанию Kratos сообщило, что беспилотник XQ-58A Valkyrie — перспективный ведомый истребителя пятого поколения F-35 Lightning II — будет использоваться Военно-морскими силами США, в частности, для задач радиоэлектронной борьбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
General Atomics
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
08.05.2023
Раскрыты стоимость и задачи ведомого F-35
01.03.2021
"Сбросим Россию и Китай с неба": какое новое оружие разрабатывают в США
05.02.2021
«Москит» выходит на охоту
30.05.2019
Valkyrie и Skyborg вскоре могут дать F-35 полное превосходство над российскими и китайскими истребителями
17.06.2015
Перетягивание платформы
05.09.2011
Замминистра ВМС США нанес неожиданный удар программе F-35 JSF
1 комментарий
№1
09.02.2024 02:07
Австралийская программа Валькирийи предусматривает еще и рой БПЛА.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок