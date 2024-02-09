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ТАСС

СМИ: украинцы используют мексиканскую технику и снаряжение в зоне конфликта

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ВС Мексики
ВС Мексики.
Источник изображения: wallhere.com

По информации El Universal, Мексика упоминается в ежегодном отчете Европейского совета от 2022 года в контексте 31 одобренной лицензии на военную продукцию и технологии двойного назначения на сумму более €159 млн

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие используют технику и снаряжение мексиканского производства. Об этом сообщила мексиканская газета El Universal со ссылкой на ежегодный отчет Европейского совета от 2022 года.

По ее данным, военная помощь была передана Вооруженным силам Украины через Министерство обороны Испании посредством внешнеторговой операции, проведенной в 2022 году. В отчете сообщается, что Испания в том году выдала лицензию на отгрузку военной техники и снаряжения мексиканского происхождения, а именно шлемов, изготовленных в соответствии с военными стандартами, а также компонентов и аксессуаров, разработанных специально для этого оборудования.

Издание пишет, что Мексика упоминается в контексте 31 одобренной лицензии на военную продукцию и технологии двойного назначения на сумму более €159 млн. Из этой суммы порядка €151 млн приходится на оборудование и системы передачи для телекоммуникаций, системы подводной связи, радиооборудование, оптоволоконные кабели, телеуправляемое оборудование и иное снаряжение.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что международному сообществу необходимо добиваться заключения мира, а не поддерживать стороны конфликта на Украине оружием. 

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Страны
Испания
Мексика
Украина
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