Войти
ТАСС

Космонавт Роскосмоса заявил, что экипажи МКС и Ax-3 стали хорошими друзьями

278
0
0
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Космонавт Роскосмоса Константин Борисов

Экипажи провели вместе почти три недели на орбите

МКС, 8 февраля. /ТАСС/. Экипажи долговременной экспедиции МКС-70 и коммерческой миссии Axiom-3 стали хорошими друзьями за почти три недели, совместно проведенные на орбите. Об этом сообщил спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Завершилось пребывание экипажа коммерческой миссии Axiom Space 3 на МКС. За время совместного полета стали хорошими друзьями", - сказал Кононенко.

Кононенко также поделился совместным фото, которое сделали два экипажа перед закрытием люка. "Майкл, Вальтер, Альпер и Маркус, до встречи на Земле!", - заключил командир отряда космонавтов.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем коммерческой миссии Axiom 3 из четырех человек отстыковался от Международной космической станции 17:20 мск в среду. Ожидается, что корабль приводнится у побережья американского штата Флорида спустя примерно двое суток в пятницу.

Отстыковка изначально была намечена на 3 февраля, однако переносилась несколько раз из-за неблагоприятных погодных условий в месте приводнения. Таким образом экипаж пробыл на орбитальной станции почти три недели.

В состав экипажа третьей миссии компании Axiom Space входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Турция
Швеция
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
31.01.2024
Астронавты миссии Axiom Space посетили выставку "В космос русской души"
22.01.2024
Командир отряда космонавтов Роскосмоса поприветствовал членов миссии Axiom Space
20.10.2023
Космические амбиции Пекина растут
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
13.04.2021
Космонавт Сергей Рязанский: c появлением частных компаний космонавтика сильно изменится
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок