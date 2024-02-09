Космонавт Роскосмоса заявил, что экипажи МКС и Ax-3 стали хорошими друзьями

Экипажи провели вместе почти три недели на орбите

МКС, 8 февраля. /ТАСС/. Экипажи долговременной экспедиции МКС-70 и коммерческой миссии Axiom-3 стали хорошими друзьями за почти три недели, совместно проведенные на орбите. Об этом сообщил спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Завершилось пребывание экипажа коммерческой миссии Axiom Space 3 на МКС. За время совместного полета стали хорошими друзьями", - сказал Кононенко.

Кононенко также поделился совместным фото, которое сделали два экипажа перед закрытием люка. "Майкл, Вальтер, Альпер и Маркус, до встречи на Земле!", - заключил командир отряда космонавтов.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем коммерческой миссии Axiom 3 из четырех человек отстыковался от Международной космической станции 17:20 мск в среду. Ожидается, что корабль приводнится у побережья американского штата Флорида спустя примерно двое суток в пятницу.

Отстыковка изначально была намечена на 3 февраля, однако переносилась несколько раз из-за неблагоприятных погодных условий в месте приводнения. Таким образом экипаж пробыл на орбитальной станции почти три недели.

В состав экипажа третьей миссии компании Axiom Space входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.