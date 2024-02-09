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Военное обозрение

Украинские военные массово жалуются на значительное падение скорости спутниковой связи Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные жалуются на падение скорости спутниковой связи Starlink, применяемой ВСУ с середины 2022 года. Маленькая скорость сильно сказывается на ведении боевых действий, поскольку ВСУ через терминалы осуществляют не только управление войсками, но и беспилотниками.

Военные ВСУ начали массово жаловаться на "слишком маленькую" скорость спутникового интернета, которую украинской армии обеспечивали терминалы Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Заявляется, что в последние недели в районе линии боевого соприкосновения и в ближайших тылах скорость упала до 1 Мб/с, хотя ранее достигала до 100 Мб/с. При этом она имеет тенденцию к дальнейшему замедлению, на некоторых участках фронта скорость не превышает 0,3 Мб/с.

Украинские соцсети выдвинули кучу предположений о причинах этого явления, начиная от того, что Россия научилась глушить связь, вплоть до того, что ВС России получили аналогичные терминалы Starlink на вооружение и теперь "воруют" предназначенный ВСУ трафик. Наиболее "продвинутые" комментаторы уже установили, что Москва якобы закупает терминалы через страны Ближнего Востока.

Покупаются они через Дубай с активированными аккаунтами и работают на оккупированных украинских территориях

- приводит украинский ТГ-канал "Страна.ua" сообщение одного из ресурсов.

В самой компании SpaceX никак не реагируют на данную ситуацию, российское Минобороны вообще не комментирует такие новости. Со своей стороны отметим, что похожая ситуация уже была весной прошлого года, тогда Пентагон обвинил Россию в якобы испытании системы РЭБ "Тобол", которая воздействовала на спутники Starlink, но доказать ничего не смог. А летом 2023 года военные ВСУ заявляли, что российские войска начали испытания некой системы, способной глушить спутниковую связь Siarlink. Тогда же заявлялось, что до конца года российский ВПК начнет массовые поставки данных комплексов в войска.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
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