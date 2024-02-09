"Все хотят пересесть на новый Ил-76": шеф-пилот ПАО "Ил" о "богатыре Илюше"

Тяжелый военно-транспортный самолет российских ВВС Ил-76МД-90А на международной выставке вооружений World Defense Show в Саудовской Аравии видно издалека. Крылатый богатырь выделяется среди других бортов какой-то особой статью. К нему то и дело подходят иностранные делегации. Они взбираются по трапу и надолго исчезают в бездонных недрах грузовой кабины. За что российский самолет так любят летчики по всему миру и в чем уникальность воздушного судна — в материале ТАСС

Шеф-пилот ПАО "Ил" Сергей Иванович Сухарь знаком с самолетами Ил-76 уже несколько десятков лет и знает о них, без преувеличения, все. "На летно-испытательной работе я с 1991 года. В 1989 году поступил в школу летчиков-испытателей в Ахтубинске, отучился два года и с тех пор работаю. До 2005 года служил в армии, был военным летчиком-испытателем. С Ил-76 я знаком с 1982 года. Я летал абсолютно на всех — Ил-76 простой, Ил-76М, Ил-76МД, Ил-76ТД и так далее", — рассказывает летчик.

Выставка проходит в 70 км от Эр-Рияда, вокруг пески и лишь изредка попадаются небольшие строения. Внимательный глаз может различить, как вдалеке медленно бродят верблюды. Рампа самолета опущена, из грузового отсека открывается вид на бескрайнюю пустыню. На самой выставке, впрочем, царит оживление. Стенды "Рособоронэкспорта" и Ростеха с российской оборонной продукцией традиционно привлекают огромный интерес на международных выставках, который лишь увеличился на фоне проведения спецоперации на Украине. "Отношение к нам здесь хорошее, очень дружелюбное: и в гостинице, и на территории выставки. Видят российский флаг, сразу улыбаются, говорят: "Путин, русские", — рассказывает Сергей Иванович.

По его словам, визитеры отмечают особенную красоту воздушного судна. "К нам уже приходили хозяева выставки, делегации из других стран региона. Очень многие интересуются нашим самолетом. Во-первых, Ил-76 сам по себе очень красив. Большой, красивый самолет, все в нем пропорционально, изящно. Покраску подобрали удачную, я ее называю "хамелеон". В зависимости от того, как солнышко подсветит, она немного меняет цвет. Ну и внушительные размеры: Ил-76 не самый большой в мире самолет, но довольно внушительный. И это, как правило, тоже очень привлекает внимание людей", — говорит шеф-пилот.

Летчик рассказывает, что часто коллеги из других стран не могут устоять перед искушением и просят их разрешить посидеть в кабине Ил-76. "В Эр-Рияде пока к нам с такими просьбами не обращались, а вообще — бывает. На авиационной выставке Dubai Airshow в прошлом году к нам многие приходили. Причем, вы знаете, среди них были даже американцы. Если европейцы, с которыми у нас сейчас отношения не на самом высоком уровне, как бы чураются, то американцы всегда улыбаются. Что мы о них думаем, что они о нас думают — остается при нас. А общение всегда позитивное", — говорит Сергей Иванович.

К самолету — как к живому существу

Первый экземпляр Ил-76МД-90А был построен в 2011 году. Это глубоко модернизированная версия Ил-76МД. Самолет получил новейшие системы и оборудование: был полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, транспортное оборудование, двигатели. Серийное производство тяжелых транспортников ведется на ульяновском предприятии "Авиастар-СП", которое входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.

Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0208, регистрационный номер RF-78663). Ульяновск, 2022 год. Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В Эр-Рияд борт прибыл прямиком из Ульяновска. "Время полета 5 часов 10 минут. Полет прошел штатно", — говорит шеф-пилот. Сергей Иванович к своей машине относится с большой любовью. "Я просто люблю этот самолет и считаю его одним из лучших. Летчики-испытатели всегда к самолету относятся как к живому существу. Как ты к нему, так и он к тебе отнесется. Иначе в каких-то сложных ситуациях самолет тебе не поможет, а всегда хочется чувствовать поддержку. Мы иногда даже разговариваем с машиной", — рассказывает он.

Популярность Ил-76 во всем мире летчик объясняет в первую очередь надежностью и простотой в эксплуатации.

Почему Ил-76 востребован столько лет? Основное — это очень удачный самолет. Своей конструкцией он надежен, прост в эксплуатации, может взлетать везде — с грунтовых, заснеженных, снежно-ледовых полос. Я летал и в Антарктиде, и на Северном полюсе. Удачная конструкция, все в этом самолете продумано как в плане пилотирования, так и в плане погрузочно-разгрузочных работ Сергей Сухарь шеф-пилот ПАО "Ил"

В военной авиации всеми задачами по погрузке и разгрузке, а также техническим обслуживанием борта занимается экипаж, состоящий из шести человек. Как говорят сами летчики, после модернизации процесс значительно упростился. Ил-76 был оснащен автоматизированными погрузочными системами, системой видеонаблюдения и мобильным пультом управления системой погрузки и крепления грузов. Все эти системы позволили сократить время на погрузку и подготовку к вылету, а сами работы стали куда менее трудоемкими. "Теперь стало гораздо легче, есть специальное погрузочное оборудование, все швартуется силами экипажа, и если возникают какие-то небольшие неисправности, то исправляется тоже силами экипажами", — говорит Сергей Иванович.

Принцип "стеклянной кабины"

На новом Ил-76 реализован принцип "стеклянной кабины". Аналоговые приборы в кабине были заменены на цифровое поле. Теперь вся информация выводится на девять многофункциональных экранов. Шесть из них находятся в кабине летчиков, два — у штурмана, один — у борттехника. Каждый из таких экранов заменяет множество аналоговых приборов. Применение цифровых решений позволяет снизить нагрузку на экипаж и дает возможность оперативно получать информацию.

"Внутреннее содержание самолета полностью изменилось. Вот за счет только смены механических приборов на мониторы в кабине стало светлее и, я сказал бы, даже просторнее. Хотя геометрические параметры не изменились, но с подсветом экранов все смотрится иначе. Это как если в комнате вкрутить лампочку и повесить люстру, то все смотрится совсем по-другому", — говорит Сергей Иванович.

Новшества, реализованные в Ил-76МД-90А, позволяют летчикам легче контролировать машину во время полета. Применение спутниковых систем позволило повысить точность навигации и точность боевого применения.

Упростилось управление: есть новый цифровой автопилот, который позволяет решать любые задачи в автоматическом режиме, тогда как на старом самолете все надо было делать руками. Здесь же с высоты 120 м до высоты 30 м полет производится полностью автоматически. Ну и больше информации, и она легче считывается как при пилотировании самолета, так и при контроле за системами самолета, такими как гидросистема, система кондиционирования и так далее Сергей Сухарь шеф-пилот ПАО "Ил"

Кроме того, на самолете установлена система видеорегистрации: несколько камер наблюдения фиксируют все, что происходит в кабине пилотов, в грузовой кабине и на рампе во время полета или стоянки на аэродроме. А после выполнения задания летчики могут просмотреть запись и убедиться в том, что процесс десантирования прошел успешно. При этом при просмотре им не придется отрываться от управления самолетом.

"Сейчас меньше нагрузка на летчика. Вот монитор — на нем вся полетная информация. На старом самолете летчику надо было очень много распределять внимание. Что смотреть в первую очередь, как смотреть… У любого летчика угол зрения, прямо скажем, 180 градусов. Летчик должен все видеть. А здесь это проще и, естественно, психологическая и моральная нагрузка меньше. Летчик дольше находится в состоянии высокой работоспособности", — отмечает Сергей Иванович.

Легендарный Ил-76 совершил первый полет больше 50 лет назад — в далеком марте 1971 года. С тех пор самолет все еще остается одним из самых эффективных и востребованных на мировом рынке. На базе машины создано около двух десятков модификаций и два самолета-заправщика. С тех пор никто не смог превзойти этот самый многофункциональный российский самолет.

Ил-76МД-90А. Источник: ОАК

Шеф-пилот ПАО "Ил" убежден: улучшение характеристик спустя полвека обеспечило Ил-76МД-90А долгую и счастливую жизнь. "Я считаю, что еще 30 лет жизни самолету обеспечено. А по опыту эксплуатации самолета, обозначенный ресурс у машины обычно где-то 30 лет, но самолеты работают лет 50. Чем прекрасна цифра, так это тем, что из этого можно лепить что угодно. Модернизированный Ил-76 на данный момент по всем характеристикам отвечает всем имеющимся мировым требованиям к самолету данного типа. Единственное, что может происходить в процессе эксплуатации, — это какие-то изменения, которые легко вносятся в программное обеспечение", — подчеркивает Сергей Иванович.

В какой только ипостаси не использовался знаменитый "богатырь Илюша": транспортник, десантник, заправщик, летающий госпиталь, поисково-спасательный самолет. "Самолет зарекомендовал себя всюду, будь то армия, МЧС или гражданские перевозки, — самолет прекрасный. Я общался со всеми летчиками, военными, гражданскими, МЧС, все в восторге от этого самолета. Все хотят пересесть на Ил-76, на эту модернизированную модель, потому что она на голову выше", — говорит шеф-пилот.

Екатерина Адамова