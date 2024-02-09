Военнослужащие научно-производственной роты "Севмаша" присягнули в Северодвинске

Они будут служить монтажниками, сборщиками корпусов металлических судов, сварщиками и токарями в стапельных и механических цехах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 12-го по счету набора призывников, которым предстоит служить в научно-производственной роте на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), приняли присягу в Объединенном учебном центре Военно-морского флота в Северодвинске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"69 военнослужащих научно-производственной роты приняли присягу в Объединенном учебном центре ВМФ в Северодвинске. Это уже 12-й набор призывников, который будет проходить службу на крупнейшем предприятии "Севмаш", которое является центром атомного подводного кораблестроения", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что новобранцы будут служить в стапельных и механических цехах монтажниками, сборщиками корпусов металлических судов, сварщиками и токарями. Выпускники Института судостроения и морской арктической техники найдут применение своим знаниям в проектно-конструкторском бюро и научно-технологическом управлении.

В министерстве отметили, что на совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы функционирования научно-производственных рот на флоте, главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов отметил эффективную работу Беломорской военно-морской базы и руководства "предприятия Севмаш" по созданию условий для прохождения службы военнослужащих производственной роты в Северодвинске. "Совместная работа командного звена ВМФ и руководства предприятия по профессиональной ориентации даже хорошие результаты. Необходимо и далее планомерно организовывать эту работу с полным вовлечением инженерных специалистов и командиров всех уровней", - подчеркнул главком ВМФ, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно указу президента России, на Севмаше с 2018 года действует самая большая научно-производственная рота в судостроительной отрасли. Предприятие стало первым заводом ОСК, где функционируют подобные подразделения. Режим дня сформирован с учетом производственного графика на Севмаше. За время службы военнослужащие совершенствуют уже имеющиеся знания, полученные в период обучения, повышают свой профессиональный уровень и получают опыт по выбранной специальности. По итогам предыдущих призывов были трудоустроены на Севмаш более 70% призывников научно-производственной роты.