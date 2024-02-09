В ПАО "Ил" заявили, что модернизация Ил-76 дала самолету запас прочности на 30 лет вперед

Шеф-пилот ПАО "Ил" Сергей Сухарь считает, что на данный момент Ил-76 по всем характеристикам отвечает всем имеющимся мировым требованиям

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А с улучшенными характеристиками обладает запасом прочности на 30 лет вперед. Об этом ТАСС заявил шеф-пилот ПАО "Ил" Сергей Сухарь в рамках международной выставке вооружений World Defence Show в Саудовской Аравии.

"Я считаю, что еще 30 лет жизни самолету обеспечено. А по опыту эксплуатации самолета, обозначенный ресурс у машины обычно где-то 30 лет, но самолеты работают лет 50. Чем прекрасна цифра, так это тем, что из этого можно лепить что угодно. Модернизированный Ил-76 на данный момент по всем характеристикам отвечает всем имеющимся мировым требованиям к самолету данного типа. Единственное, что может происходить в процессе эксплуатации - это какие-то изменения, которые легко вносятся в программное обеспечение", - сказал Сухарь.

По словам летчика, к Ил-76 проявляют интерес зарубежные делегации в рамках выставки в Эр-Рияде. "К нам уже приходили хозяева выставки, делегации из других стран региона. Очень многие интересуются нашим самолетом. Во-первых, Ил-76 сам по себе очень красив. Большой, красивый самолет, все в нем пропорционально, изящно. Покраску подобрали удачную, я ее называю "хамелеон". В зависимости от того, как солнышко подсветит, она немного меняет цвет. Ну и внушительные размеры: Ил-76 не самый большой в мире самолет, но довольно внушительный", - добавил шеф-пилот.

Первый экземпляр Ил-76МД-90А был выпущен в 2011 году. Это глубоко модернизированная версия Ил-76МД. Самолет получил новейшие системы и оборудование. В том числе были полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, транспортное оборудование, двигатели. Серийное производство тяжелых транспортников ведется на ульяновском предприятии "Авиастар-СП", которое входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.