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Военное обозрение

Госдеп США одобрил поставку Польше аэростатных систем воздушной и наземной радиолокационной разведки

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Источник изображения: topwar.ru

США поставят Польше системы радиолокационной разведки, Госдепартамент одобрил соответствующий запрос Варшавы. Об этом говорится в заявлении американского Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA).

Госдеп США разрешил продажу Польше запрошенных систем радиолокационной разведки (ASRR) и сопутствующего оборудования на сумму примерно 1,2 млрд долларов. Сроки поставки и другие подробности пока не известны, поскольку окончательного соглашения еще нет.

Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации интересов США в сфере внешней политики и нацбезопасности путем укрепления безопасности союзника США по НАТО, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе

- говорится в документе.

В мае прошлого года Варшава направила США запрос на поставку аэростатных систем воздушной и наземной радиолокационной разведки, бортовых радаров раннего предупреждения и сенсорных систем. Предполагается, что польская армия будет поднимать в воздух аэростаты для наблюдения за воздушным пространством, тем самым заменив ими более дорогие самолеты AWACS. В ноябре прошлого года сообщалось о начале формирования аэростатного радиотехнического батальона для повышения мощности радиолокационной разведки. В первую очередь, аэростаты должны будут прикрыть границу с Россией и Белоруссией.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
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