Названа главная особенность обстрелявшей Белгородскую область РСЗО «Вампир»

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал главную особенность обстрелявшей 7 февраля Белгородскую область чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». В беседе с Лентой.ру» специалист пояснил, что «Вампир» обладает повышенной дальностью стрельбы — до 40 километров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из чешской РСЗО Vampire («Вампир») Белгородскую область. Отмечалось, что пять реактивных снарядов были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

«Эта система создана на базе нашего "Града", она чешская. В свое время чехи модернизировали ее (...), во времена Чехословакии у них был свой военно-промышленный комплекс. Она обладает повышенной дальностью — до 40 километров. Именно ей били по центру Белгорода. Вообще все эти налеты, как правило, осуществляются, по центру Белгорода», — объяснил Дандыкин.

«Вампир» обладает большим, чем HIMARS, количеством снарядов, но стреляет на меньшую максимальную дальность. В любом случае, за всеми этими системами мы ведем охоту, они уничтожаются Василий Дандыкин военный эксперт капитан первого ранга запаса

В Белгороде и Белгородской области вскоре после предыдущей попытки атаки ВСУ власти вновь объявили ракетную опасность. Глава региона призвал жителей города и Белгородского района области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.