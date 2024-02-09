Бактерии выжили в марсианских условиях

Международная группа ученых обнаружила четыре типа бактерий, способных выживать в агрессивной марсианской среде. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Astrobiology, группа подвергла четыре инфекционные бактерии воздействию марсианских условий.

Специалисты создали в своей лаборатории среду, подобную марсианской, которая включала в себя имитацию реголита, низкие температуры, бескислородную атмосферу и радиационное воздействие. Затем они поместили в эти условия четыре типа бактерий: Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Burkholderia cepacia. Известно, что все четыре заражают человека.

Сначала ученые проверили, как каждый тип микроорганизма реагировал на каждое условие отдельно, а затем бактерии подвергались всем четырем факторам вместе. Оказалось, что Burkholderia cepacia не мог расти в почве, богатой перхлоратом натрия. Кроме того, резкое уменьшение количества воды в окружающей среде снизило выживаемость.

Тем не менее остальные бактерии демонстрировали некоторую выживаемость. Три из них выдерживали воздействие марсианских условий в течение 21 дня, причем P. aeruginosa продолжала размножаться. Такой результат показывает, что бактерии, случайно занесенные на Марс, могут представлять риск для здоровья астронавтов.