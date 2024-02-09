WP: ВСУ испытывают нехватку личного состава в сухопутных силах

По данным газеты, нехватка кадров привела к невозможности осуществлять своевременную ротацию военнослужащих

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку военнослужащих в сухопутных силах, отмечается падение боевого духа военных. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих.

"Мы напрямую сталкиваемся с кадровыми проблемами. <...> Поскольку идет война, именно пехота гибнет при обороне", - цитирует издание заместителя командира батальона ВСУ. Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в других подразделениях украинской армии.

Как подчеркивает газета, нехватка кадров в ВСУ привела к невозможности осуществлять своевременную ротацию военнослужащих. В связи с этим долгое пребывание в боевой обстановке, по словам другого украинского военного, "сильно сказывается на психике" личного состава.

Украинские СМИ все чаще пишут о кадровом голоде в ВСУ. Проблемы с набором и подготовкой военнослужащих признал в конце минувшего года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отметивший, что в условиях затяжного конфликта у граждан страны все меньше мотивации служить в вооруженных силах.

8 февраля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, законодательная инициатива фактически делает невозможной демобилизацию. Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине 24 февраля 2022 года и с тех продлевалась десять раз.