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Военное обозрение

Строительство филиала Нахимовского училища в Мариуполе близится к завершению

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Источник изображения: topwar.ru

Благодаря усилиям военно-строительного комплекса министерства обороны России строительство филиала Нахимовского училища в Мариуполе близится к завершению. Проект включает в себя семь зданий в центре города недалеко от побережья Таганрогского залива.

Предполагается, что данное учебное заведение станет одним из лучших в России. Его площадь составляет около 13 гектаров. В комплекс входят учебные корпуса, спортивные сооружения, ледовая арена. Здания соединяются между собой при помощи крытых переходов.

Жилой блок состоит из комфортабельных кубриков, больше напоминающих номера дорогих отелей. Каждая комната, снабженная всеми удобствами, рассчитана на проживание двух курсантов. Здесь удобно делать домашние задания и проводить досуг. Все продумано для того, чтобы учащиеся могли качественно восстановить силы после занятий.

Строительство объекта идет с опережением графика и соблюдением всех требований проекта. Степень готовности нового учебного комплекса составляет 70 процентов. Сами здания уже возведены, а инженерные коммуникации проложены. Идут работы по внешней и внутренней отделке помещений.

Уже в начале следующего учебного года Мариупольский филиал Нахимовского училища начнет работу. Предполагается, что с 1 сентября здесь будут обучаться 560 курсантов.

Источник изображения: topwar.ru

Радует, что сильно пострадавший от военных действий Мариуполь быстро восстанавливается, превращаясь в один из самых перспективных городов России. Самое главное, уберечь его от новых разрушений и агрессивных действий киевских силовиков.


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Военные учения
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