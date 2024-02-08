Сделать Францию домом: основные советы для успешного переезда

Переезд во Францию может стать захватывающим и меняющим жизнь приключением. Однако на пути к комфортной и плодотворной жизни в новой стране могут возникнуть и различные трудности. Если вы давно планируете переехать и смогли получить ВНЖ Франции за 60 дней, то теперь вашей новой проблемой становиться как перенести всю свою жизнь из России и в другую страну. Это достаточно сложный процесс, который может занять достаточно много времени. Но для того, чтобы помочь вам уверенно преодолеть этот переходный период, мы составили список из 12 важных советов для успешного переезда во Францию. Этот обширный список охватывает такие важные аспекты, как юридическая документация, изучение языка, жилье, транспорт и управление финансами, чтобы ваш переезд прошел как можно более гладко.

Получите необходимые юридические документы

Перед переездом во Францию очень важно получить все необходимые юридические документы. В зависимости от страны происхождения и срока пребывания в стране, они могут включать в себя:

- действующий паспорт

- Виза или вид на жительство

- Доказательство наличия достаточных финансовых средств

- Медицинские справки и записи о прививках (если применимо).

Выучите французский язык

Хотя многие местные жители говорят по-английски, изучение французского языка значительно улучшит ваш общий опыт и облегчит процесс интеграции во французское общество. Начните с уроков языка, используя приложения для изучения языка и общение с носителями языка в вашем районе.

Изучите французские обычаи и этикет

Перед переездом найдите время, чтобы узнать о французской культуре, обычаях и этикете. Ознакомьтесь с типичными традициями, местными обычаями и социальными нормами, чтобы адаптироваться и легче вписаться в новое окружение.

Обратитесь за профессиональной помощью по вопросам жилья

Найти подходящее жилье во Франции может быть непросто, особенно для людей, которые не разговаривают на французском языке. Прибегнув к помощи профессионального агента по недвижимости или службы переезда, вы сможете упростить этот процесс и найти идеальное жилье.

Планируйте транспортную стратегию

Франция предлагает широкий выбор транспортных средств, включая общественные автобусы, поезда и знаменитую систему метро в Париже. Изучите варианты транспорта, доступные в выбранном вами районе, и спланируйте свою стратегию поездок на работу, в продуктовые магазины и другие важные места.

Заведите счет во французском банке

Открытие счета во французском банке необходимо для управления вашими финансами во время проживания в этой стране. Большинство банков предлагают различные типы счетов, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов. Некоторые из них также обслуживают нерезидентов или имеют специальные предложения для экспатов, что делает эти банки подходящим выбором для ваших нужд.

Ознакомьтесь с французской системой образования и школами

Если у вас есть дети, изучение французской системы образования и поиск подходящих школ должны стать приоритетом. Франция предлагает множество государственных, частных и международных школ с различными уровнями обслуживания для семей экспатов.

Зарегистрируйтесь во французской системе социального обеспечения

Чтобы получить доступ к медицинским услугам и другим социальным льготам во Франции, экспаты должны зарегистрироваться во французской системе социального обеспечения. Регистрация обязательна для всех людей, проживающих во Франции более трех месяцев. После успешной регистрации вам будет выдан номер социального страхования и карточка Carte Vitale, которая обеспечивает доступ к французским медицинским услугам.

Настройка коммунальных и телекоммуникационных услуг

При переезде в новый дом вам необходимо будет подключить основные коммунальные услуги, такие как электричество, газ, вода, интернет и телефон. Эти услуги могут быть организованы различными провайдерами, поэтому важно сравнить предложения, чтобы найти оптимальный пакет, отвечающий вашим требованиям. Установка инженерных коммуникаций на вашем участке во Франции — важная задача перед переездом. Вам также следует разобраться с расположением счетчиков, предохранителей и кранов. Прежде чем въехать, убедитесь, что вы знаете расположение счетчиков воды, газа и электричества, а также любые точки отключения. Вполне разумно попросить у своего агента эскиз, включая расположение счетчиков воды, колодцев, канализационных труб, блоков предохранителей и тому подобного.

Обычной практикой является совместное считывание показаний счетчиков. Не думайте, что ваши коммунальные услуги были переведены на ваше имя – вам нужно будет заключить договор с поставщиком. Если в вашем доме используется баллонный газ, попросите проверить — есть ли в доме газ или нет? Если нет, убедитесь, что они у вас есть, если они понадобятся.

Попросите у нынешнего владельца набор простых инструкций по эксплуатации системы центрального отопления — какой бы она ни была.

Не забудьте также настроить контракт на стационарный телефон, Интернет и телевидение . Узнайте, есть ли в вашем районе оптоволокно, и найдите выгодные пакеты в Интернете. Если вы находитесь в сельской местности, выбирайте провайдера с умом. Ремонт может занять время, и если вы проживаете в сельской местности, этот процесс может оказаться более упрощенным с крупным поставщиком услуг. Наконец, необходимо снять показания счетчиков воды и открыть счет у французского поставщика воды .

Развивайте профессиональную и социальную сеть

Налаживание связей и создание системы поддержки в новом окружении значительно улучшит ваше пребывание во Франции. Старайтесь знакомиться с местными жителями, посещать общественные мероприятия, чтобы развивать как профессиональные, так и социальные связи.

Измените свой адрес и настройте перенаправление почты.

Выделив немного времени на это сейчас, вы сэкономите время позже. Достаточно просто отправить текстовое сообщение всем своим друзьям и родственникам, сообщив им ваш новый адрес.

Что еще более важно, обязательно меняйте свой адрес во всей официальной переписке. Это означает уведомление соответствующих налоговых органов и органов социального обеспечения (как во Франции, так и в вашей предыдущей стране проживания), а также изменение адреса для ваших банковских счетов, медицинских услуг, страховых полисов, регистрации автомобилей и других официальных контрактов.

Подготовьтесь к дню переезда

Обязательно проверьте, что именно включено в вашу покупку недвижимости и в каком состоянии ваш дом будет в день переезда. Это может показаться очевидным, но между переездом во Франции и тем, к чему вы привыкли в своей родной стране, могут быть тонкие различия. Предупрежден - значит вооружен!

Убедитесь, что вы знаете, включены ли в продажу осветительные приборы, карнизы, кухонные гарнитуры и тому подобное. Прочтите список и будьте готовы: если вы забудете такие мелкие детали, как лампочки, день переезда может стать еще более напряженным.

Каждый из этих важных советов призван дать вам ценную информацию о том, что необходимо для успешного переезда во Францию. Уделяя первостепенное внимание оформлению юридических документов, совершенствуя свои знания французского языка и обращаясь за профессиональной помощью в решении жилищных и других административных вопросов, вы, несомненно, будете хорошо подготовлены к переезду. Кроме того, понимание французской системы образования, налаживание коммунальных и банковских услуг, а также создание сети связей помогут вам заложить прочный фундамент для жизни во Франции. Приняв все эти важные меры, вы сможете с уверенностью отправиться в свое приключение, обеспечив плавный переход.