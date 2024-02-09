В МО РФ сообщили о строительстве пять тральщиков проекта 12700

По оценке Главного командования ВМФ, эти корабли показали высокую эффективность

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в настоящее время ведет строительство пяти стеклопластиковых тральщиков проекта 12700. Об этом сообщили в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для ВМФ России на СНСЗ ведется строительство еще пяти кораблей противоминной обороны проекта 12700. Корабли находятся на различных этапах строительства", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, о ходе их строительства главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных органов управления Главного командования ВМФ на рабочем совещании, где рассматривались текущие вопросы выполнения гособоронзаказа в сфере надводного кораблестроения.

В перспективе серийное строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет продолжено для пополнения минно-тральных сил флотов. По оценке Главного командования ВМФ, эти корабли показали высокую эффективность, подтвердив характеристики, предусмотренные при проектировании. Корабли этого проекта обладают широкими возможностями для выполнения задач по своему предназначению. Они разработаны с применением новейших технологий надводного отечественного кораблестроения. Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

К настоящему времени СНСЗ передал ВМФ восемь тральщиков проекта 12700.