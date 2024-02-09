Войти
ТАСС

В МО РФ сообщили о строительстве пять тральщиков проекта 12700

310
0
0
Торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин»
Торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

По оценке Главного командования ВМФ, эти корабли показали высокую эффективность

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в настоящее время ведет строительство пяти стеклопластиковых тральщиков проекта 12700. Об этом сообщили в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для ВМФ России на СНСЗ ведется строительство еще пяти кораблей противоминной обороны проекта 12700. Корабли находятся на различных этапах строительства", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, о ходе их строительства главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных органов управления Главного командования ВМФ на рабочем совещании, где рассматривались текущие вопросы выполнения гособоронзаказа в сфере надводного кораблестроения.

В перспективе серийное строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 будет продолжено для пополнения минно-тральных сил флотов. По оценке Главного командования ВМФ, эти корабли показали высокую эффективность, подтвердив характеристики, предусмотренные при проектировании. Корабли этого проекта обладают широкими возможностями для выполнения задач по своему предназначению. Они разработаны с применением новейших технологий надводного отечественного кораблестроения. Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

К настоящему времени СНСЗ передал ВМФ восемь тральщиков проекта 12700. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
Похожие новости
31.03.2023
Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" спустят на воду в апреле
23.08.2021
Введен в строй базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700
07.09.2020
Водная турбулентность: флот меняет приоритеты закупки кораблей
31.12.2019
Введен в строй морской тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700
05.09.2016
ВМФ России получит головной стеклопластиковый тральщик в октябре 2016 года
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок