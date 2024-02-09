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ТАСС

Шольц заявил, что Европа и США должны консолидировать поддержку Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Канцлер Германии напомнил, что ФРГ внесла очень большой вклад, приняв решения по бюджету на 2024 год и взяв на себя обязательства на следующие несколько лет

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка, обещанная Европой и США Украине, недостаточна, необходимо найти способ ее увеличения.

"Сейчас речь идет о том, чтобы Европа и США смогли консолидировать поддержку Украины", - заявил Шольц журналистам перед вылетом в Вашингтон. "Мы знаем, что Украина действительно защищается всем, что у нее есть, но ей нужна поддержка, чтобы она могла продолжать это делать, а того, что пока обещано в Европе, а также решениями американского Конгресса, недостаточно. Поэтому нам нужно найти способ сделать больше вместе", - подчеркнул канцлер.

При этом он напомнил, что "Германия внесла очень большой вклад, приняв решения по бюджету на 2024 год и взяв на себя обязательства на следующие несколько лет". "Но одного этого будет недостаточно, если не будет достаточной поддержки повсюду, и сейчас тот момент, когда мы должны сделать то, что необходимо, а именно дать Украине возможность защитить себя", - утверждал глава правительства ФРГ.

В то же время, по его словам, следует "послать очень четкий сигнал президенту России". "Сигнал заключается в том, что он не может рассчитывать на то, что наша поддержка уменьшится, а скорее [может рассчитывать] на то, что она продлится достаточно долго и будет довольно большой", - резюмировал Шольц.

Он также заметил, что среди тем обсуждения в Вашингтоне - вопросы углубления трансатлантического партнерства и укрепления НАТО, а также ситуация в секторе Газа. "Во всех этих областях политика федерального правительства и американских властей очень тесно скоординирована, и мы хотим продолжать эту тесную координацию между политикой Германии и политикой США. Поэтому для меня это важный визит в рамках нашего хорошего, дружеского сотрудничества", - заключил Шольц.

8 февраля Шольц отправляется с визитом в США. 9 февраля он встретится с американским президентом Джо Байденом. Ожидается, что лидеры подтвердят намерение продолжать оказание поддержки Украине. Стороны также обсудят "координацию в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне", намеченного на июль.

Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США 7 февраля не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд. В этом году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений. 

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Страны
Германия
Израиль
Мексика
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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