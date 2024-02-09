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Военное обозрение

Разработчик: Окончательный облик БМП «Манул» прорабатывается совместно с военными с учётом опыта СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Российская боевая машина пехоты "Манул", разрабатываемая с перспективой создания новой универсальной платформы для российской армии, получит новый облик. На данный момент окончательный вид БМП не определен. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы".

Облик перспективной БМП "Манул" прорабатывается совместно специалистами холдинга и представителями Минобороны. Известно, что первоначальный вариант, представленный на форуме "Армия-2020", будет значительно отличаться от окончательной версии. Как заявляли в Курганском СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), машину изначально заложили с возможностью вносить изменения в конструкцию.

В настоящее время совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП "Манул". Разработки не останавливаются, несмотря на значительно возросшую нагрузку по исполнению гособоронзаказа

- приводит ТАСС сообщение холдинга.

Боевая платформа "Манул" создается с учетом требований военных, а также опыта специальной военной операции. На данный момент известно, что предлагается установка более мощного двигателя УТД-32Т из-за увеличения бронирования, боевого модуля с 57-мм автоматическим орудием. Будут и другие изменения, о которых пока не сообщается. В первоначальном варианте БМП имела переднее расположение двигателя и десантный отсек, вмещающий восемь человек, расположенный в кормовой части. На вооружении необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК "Корнет".

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Россия
Продукция
УТД-32
Компании
Минoбороны РФ
СКБМ Курган
СКБМ Самара
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