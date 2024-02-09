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ТАСС

Guardian: Британия как никогда ранее близка к участию в масштабном конфликте

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Британские солдаты
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: instagram.com/britisharmy

По данным издания, это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке, риском расширения масштабов украинского кризиса и вероятностью силового решения тайваньского конфликта

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Вероятность вступления Великобритании в крупномасштабный конфликт высока, как никогда ранее, сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя британской военной разведки (Defence Intelligence).

"Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Да. Она, возможно, никогда не была столь высока, [если говорить о] недавнем прошлом", - заявил он. По мнению источника, это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке, риском расширения масштабов украинского кризиса и вероятностью силового решения тайваньского конфликта.

В связи с этими факторами военная разведка Великобритании испытывает "максимальную загруженность за последние 10 лет". Работу ведомства осложняет частая смена в королевстве "лиц, принимающих решения". С конца 2019 года сменились "три премьер-министра, четыре министра иностранных дел и два министра обороны", поясняет издание. Зачастую ответственные должности занимают политики, "не обладающие достаточным опытом в международных или военных делах", указал источник газеты. 

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Великобритания
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