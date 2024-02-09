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Военное обозрение

Прохождение госиспытаний ледоколом «Евпатий Коловрат» поставлено на контроль главкома ВМФ РФ

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Ледокол "Евпатий Коловрат"
Ледокол "Евпатий Коловрат".
Источник изображения: topwar.ru

Построенный в интересах Тихоокеанского флота новейший ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М продолжает проходить государственные испытания, ход которых поставлен на контроль главкома ВМФ РФ Николая Евменова. О прохождении испытаний судном было доложено на рабочем совещании в Адмиралтействе.

Ледокол продолжает находиться на морских полигонах ТОФ на Камчатке, сколько еще продлятся госиспытания пока не известно, военные говорят, что "Евпатий Коловрат" войдет в состав флота в первом полугодии. Вот только точных сроков не называют, хотя в середине января заявлялось, что он находится на завершающем этапе. После поднятия Андреевского флага, ледокол будет нести службу в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России. В его задачи войдут: доставка грузов на отдаленные гарнизоны, проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.

Наличие в составе сил Тихоокеанского флота современного ледокола повысит возможности отрядов боевых кораблей в ходе выполнения задач в районах со сложной ледовой обстановкой

- говорится в сообщении.

"Евпатий Коловрат" был заложен на судостроительной фирме "Алмаз" в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Может нести артиллерийские зенитные установки, это предусмотрено конструкцией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
21180
21180М
ТОФ
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