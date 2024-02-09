Посол Великобритании в НАТО призвал Киев не ждать прогресса в вопросе вступления в альянс

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Киеву не стоит ожидать больших успехов в вопросе членства Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри.

В ходе интервью американскому изданию Politico Куорри отметил, что при этом вопрос будущего членства Украины в альянсе лежит в плоскости не "если", а "когда" и задачей руководства НАТО является продолжение оказания поддержки Украине на ее пути к полноценному вступлению в Североатлантический альянс. По словам дипломата, власти Великобритании абсолютно убеждены, что законное место Украины - в НАТО.

Британский посол в НАТО также выразил надежду, что американский конгресс в итоге одобрит выделение очередного пакета поддержки Украине и предоставит финансы для помощи Киеву в самое ближайшее время.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что США и Евросоюз будут всеми доступными способами противостоять попыткам втянуть НАТО в украинский кризис. Глава немецкого правительства подчеркнул, что НАТО не считает себя стороной вооруженного конфликта с Россией и пытается избежать прямой конфронтации с Москвой.

При этом Шольц указал, что странам альянса следует обеспечить "действенность мер, направленных на обеспечение коллективной обороны и безопасности", выделяя определенную долю ВВП на оборону. Немецкий канцлер также указал на необходимость формирования общеевропейской системы ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative) и размещения дополнительного военного контингента в Литве.