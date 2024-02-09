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ТАСС

AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ

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Военнослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По данным агентства, интерес колумбийцев связан с тем, что зарплата в зоне боевых действий почти в четыре раза больше той, на которую они могут рассчитывать у себя на родине

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне истощения своих рядов с 2023 года начали активно рекрутировать наемников из Колумбии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По словам офицера Интернационального легиона обороны Украины Александра Шахури, если в 2022 году зарубежные наемники прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, то в прошлом году вербовка была расширена и на Латинскую Америку. По данным агентства, речь идет в первую очередь об отставных военных из Колумбии, которые сотнями отправляются на Украину. AP объясняет интерес колумбийцев к Украине тем, что зарплата в зоне боевых действий почти в четыре раза больше той, на которую они могут рассчитывать у себя на родине.

В июле 2023 года Минобороны России сообщало, что всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек) и Грузии (свыше 800 человек). Украинская сторона потеряла уже более 4,8 тыс. наемников, еще 4,8 тыс. сбежали с территории Украины.

2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и раненными, уничтожено более 3 тыс. единиц вооружения противника. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 

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Страны
Грузия
Канада
Колумбия
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
09.02.2024 01:48
Непростая задача повысить зарплату военных в Колумбии.
0
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